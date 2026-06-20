Не всі продажі з OLX вимагатимуть податку: адвокат озвучив граничну суму

Нововведення запрацюють не раніше 2027 року

В Україні запровадять нові правила оподаткування доходів фізичних осіб, які отримуються через цифрові платформи. Українці непокояться, що за продаж дитячого візочка на OLX тепер доведеться сплачувати податок — адвокат пояснив "Телеграфу" від якої суми доходу його нарахують.

Як пояснив Яків Воронін — адвокат, доктор юридичних наук, доцент, Голова Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки, Голова комітету з питань митного та податкового права НААУ, закон містить поріг, зазначений у DAC7. Якщо за рік людина здійснила не більше 30 продажів товарів на загальну суму до 2 000 євро, вона є "виключеним продавцем".

"Інформація про вас навіть не потрапляє до звіту платформи. Продаж особистих речей — гардеробу, техніки, меблів — у цих межах державу не цікавить взагалі", — пояснив адвокат.

Для довідки: DAC7 — це податкова директива Європейського Союзу, яка зобов'язує цифрові платформи (маркетплейси, служби доставки, оренди та таксі) автоматично передавати податковим органам дані про доходи користувачів, які заробляють через ці платформи.

Рада ухвалила закон про "податок на OLX" — що про нього відомо

Закон запроваджує нові правила для цифрових платформ, через які українці отримують доходи. Йдеться не лише про OLX, а й про сервіси на кшталт Bolt, Uklon, Glovo, Etsy, eBay та інших маркетплейсів і платформ для надання послуг.

Основна ідея полягає в тому, що такі сервіси повинні будуть збирати інформацію про доходи користувачів та передавати її податковим органам. Іншими словами, платформи фактично стануть податковими агентами, а в окремих випадках утримуватимуть податки автоматично.

Ухвалення закону є частиною міжнародних зобов’язань України відповідно до Меморандуму з МВФ. Головне завдання нового закону зробити ці доходи офіційними, але водночас не застосовувати повні ставки оподаткування.

Важливо, що зміни не запрацюють миттєво. Міністерство фінансів повідомляло, що нова система має стартувати не раніше 2027 року після завершення необхідних міжнародних процедур обміну інформацією. Деякі експерти прогнозують, що фактичне оподаткування за новими правилами може розпочатися ближче до 2028 року.

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