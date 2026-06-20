Не все продажи с OLX требуют налога: адвокат озвучил предельную сумму

Нововведения заработают не раньше 2027 года

В Украине введут новые правила налогообложения доходов физических лиц, получаемых через цифровые платформы. Украинцы опасаются, что за продажу детской коляски на OLX теперь придется платить налог — адвокат объяснил "Телеграфу" от какой суммы дохода его начислят.

Как пояснил Яков Воронин — адвокат, доктор юридических наук, доцент, Председатель Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности, Председатель комитета по таможенному и налоговому праву НААУ, закон содержит порог, указанный в DAC7. Если за год человек произвел не более 30 продаж товаров на общую сумму до 2 000 евро, он является "исключенным продавцом".

"Информация о вас даже не попадает в отчет платформы. Продажа личных вещей — гардероба, техники, мебели — в этих пределах государство не интересует вообще", — пояснил адвокат.

Для справки: DAC7 — это налоговая директива Европейского Союза, обязывающая цифровые платформы (маркетплейсы, службы доставки, аренды и такси) автоматически передавать налоговым органам данные о доходах пользователей, зарабатывающих через эти платформы.

Рада приняла закон о "налоге на OLX" — что о нем известно

Закон вводит новые правила для цифровых платформ, с которых украинцы получают доходы. Речь идет не только об OLX, но и о сервисах типа Bolt, Uklon, Glovo, Etsy, eBay и других маркетплейсов и платформ для предоставления услуг.

Основная идея состоит в том, что такие сервисы должны будут собирать информацию о доходах пользователей и передавать ее налоговым органам. Иными словами, платформы фактически станут налоговыми агентами, а в редких случаях будут удерживать налоги автоматически.

Принятие закона является частью международных обязательств Украины в соответствии с Меморандумом с МВФ. Главная задача нового закона сделать эти доходы официальными, но при этом не применять полные ставки налогообложения.

Важно, что изменения не заработают мгновенно. Министерство финансов сообщало, что новая система должна стартовать не ранее 2027 после завершения необходимых международных процедур обмена информацией. Некоторые эксперты прогнозируют, что фактическое обложение по новым правилам может начаться ближе к 2028 году.

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