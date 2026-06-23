РФ оголосила в "міжнародний" розшук "Мадяра" і Іващенка: що це означає і хто вже є у списку

Країна-агресор вже кілька років поповнює списки "розшуку"

Після удару автобусом у Брянській області Росія оголосила у "міжнародний розшук" засновника "Птахів Мадяра" Роберта Бровді та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенанта Олега Іващенка.

Як заявили в Слідчому комітеті РФ, у країні-агресорі нібито організовані заходи щодо оголошення їх у міжнародний розшук та подальшого обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту заочно. СК висунув українським військовим керівникам звинувачення за статтями про нібито організацію терористичної діяльності та участь у плануванні операцій, які завдали збитків військовим та цивільним об’єктам на території Росії.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, про який розшук ідеться і кого ще оголошували у РФ.

Засновник "Птахів Мадяра" Роберт Бровді

Генерал-лейтенант Олег Іващенко

"Міжнародний розшук" — про що насправді йдеться

Юридично і практично формулювання "міжнародний розшук" з боку Росії щодо українських військових та політиків не має жодної реальної сили за межами самої РФ.

Справа в тому, що генеральний секретаріат Інтерполу жорстко блокує будь-які спроби Росії використати свої канали для переслідування українських громадян. Такі запити розцінюються як політично мотивовані, а це порушує статтю 3 Статуту Інтерполу. Таким чином, цей "розшук" обмежується базою МВС РФ та реєстрами залежних від неї країн (наприклад, Білорусі).

Для країни-агресора це буквально внутрішній пропагандистський інструмент, який створює правове обґрунтування для ударів і показати внутрішній аудиторії роботу силових структур.

Як працює розшук у РФ. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Кого ще РФ оголошувала у "розшук"

2023 року російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук на той час головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У графі "Підстави для розшуку" було зазначено, що Залужного "розшукують за статтею Кримінального кодексу". До цього Слідком прозвітував, що заочно висунув Залужному звинувачення нібито через " обстріл мирного населення та цивільних об’єктів Донбасу ".

Валерій Залужний у "розшуку" РФ

У тому ж 2023 році в Росії оголосили в розшук на той час голову ГУР Міноборони України Кирила Буданова, який, навіть незважаючи на свою посаду, робив бойові виходи під час повномасштабної війни. Однак російське міністерство внутрішніх справ не вказало, за якою статтею кримінального кодексу ведеться розшук.

Кирило Буданов у "розшуку" РФ

Скріншот: соцмережі

У березні 2024 року Росія офіційно звинуватила Україну в "підтримці тероризму" і вимагала арешту голови СБУ Василя Малюка. Як йдеться у заяві російського МЗС, Москва передала Україні вимоги у рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом (МКББТ) та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) про видачу їй низки осіб.

Так представники країни-окупанта звинуватили Україну в смерті пропагандистів Дарії Дугіної та Владлена Татарського, а також до поранення Захара Прилепіна, підриву незаконно збудованого мосту через Керченську протоку та жертвам серед населення під час рейду російських добровольців з "Руського добровольчого корпусу" (РДК) на цьому осіб.

"У числі цих вимог — арешт глави СБУ В.Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року і розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації", — йдеться у повідомленні.

Через два дні з’явилися повідомлення у пропагандистських ЗМІ, що Басманний суд Москви заочно "заарештував" голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка за звинуваченням "у скоєнні теракту".

Василь Малюк

У травні 2024 року МВС Росії оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського за кримінальною статтею без уточнення, що стало приводом для порушення кримінальної справи.

Володимир Зеленський у "розшуку" РФ

Також до списку потрапила українська телеведуча та блогер родом із Криму Маша Єфросиніна. Вона заочно "отримала" 7 років російської колонії. Єфросинину звинуватили у справі про поширення військових "фейків" про російську армію "за мотивами політичної ненависті". Справу порушили ще у квітні минулого року через його повідомлення в Instagram.

За рішенням суду, ій також заборонили вести свої сторінки в Інтернеті протягом трьох років, що, звісно, залишилося на рівні побажань, бо Єфросиніна сказала, що їй на вердикт начхати.

Також Росія оголошувала у розшук командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, колишнього головкому Руслана Хомчака, експрезидента Петра Порошенка, екс-прем’єр-міністрів Юлію Тимошенко та Володимира Гройсмана, колишнього секретаря РНБО Олексія Данилова та екс-главу МВС Арсена Авакова.

РФ також оголошувала у розшук прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас за знесення радянських пам’яток.

Що сталося під Брянськом

17 червня в.о. губернатора Брянської області заявив, що нібито українські військові атакували автобус з дітьми, внаслідок чого загинула жінка та постраждали діти.

В автобусі їхали 44 особи, у тому числі 28 дітей. Це були вихованці спортивної школи з білоруського міста Речиця, яких відправили на відпочинок у Геленджику.

Пошкоджений автобус. Фото: dmytro_lubinetzs

Тим часом у МЗС Білорусі назвали подію "актом тероризму" і зажадало пояснень від української сторони.

"Рішуче засуджуємо атаку на цивільний автобус, який перевозив білоруських громадян, у тому числі дітей, у Брянській області Російської Федерації. Розцінюємо це як черговий акт тероризму проти мирного населення. Вимагаємо від української сторони вичерпних пояснень", — було заявлено в МЗС.

Генштаб ЗСУ та Центр протидії дезінформації спростували інформацію про удар. Було вказано, що в цей час українські військові зовсім не застосовували безпілотні літальні апарати з метою у Брянській області.

Президент України офіційно заявив, що причетність України до удару по автобусу спростована на всіх рівнях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, щоу Росії звинуватили США в обстрілі Лаври та цинічно пояснили цілі ударів.