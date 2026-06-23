РФ объявила в "международный" розыск "Мадяра" и Иващенко: что это значит и кто уже есть в списке

Страна-агрессор уже нескольколет пополняет списки "розыска"

После удара по автобусу в Брянской области Россия объявила в "международный розыск" основателя "Птахів Мадяра" Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенанта Олега Иващенко.

Как заявили в Следственном комитете РФ, в стране-агрессоре якобы организованы мероприятия по объявлению их в международный розыск и последующему избранию меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. СК предъявил украинским военным руководителям обвинения по статьям о якобы организации террористической деятельности и участии в планировании операций, которые нанесли ущерб военным и гражданским объектам на территории России.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, о каком розыске идет речь и кого еще оглашали в РФ.

Основатель "Птахів Мадяра" Роберт Бровди

Генерал-лейтенант Олег Иващенко

"Международный розыск" — о чем на самом деле идет речь

Юридически и практически формулировка "международный розыск" со стороны России в отношении украинских военных и политиков не имеет никакой реальной силы за пределами самой РФ.

Дело в том, что генеральный секретариат Интерпола строго блокирует любые попытки России использовать свои каналы для преследования украинских граждан. Такие запросы расцениваются как политически мотивированные, а это нарушает статью 3 Устава Интерпола. Таким образом, этот "розыск" ограничивается базой МВД РФ и реестрами зависимых от нее стран (например, Беларуси).

Для страны-агрессора это буквально внутренний пропагандистский инструмент, который создает "правовое" обоснование для ударов и показать внутренней аудитории "работу силовых структур".

Как работает розыск в РФ. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Кого еще РФ объявляла в "розыск"

В 2023 году российское министерство внутренних дел объявило в розыск на то время главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В графе "Основания для розыска" было указано, что Залужного "разыскивают по статье Уголовного кодекса". До этого Следком отчитался, что заочно выдвинул Залужному обвинение якобы из-за "обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

Валерий Залужный в "розыске" РФ

В том же 2023 году в России объявили в розыск на то время главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который, даже несмотря на свою должность совершал боевые выходы во время полномасштабной войны. Однако российское министерство внутренних дел не указало, по какой именно статье уголовного кодекса ведется розыск.

Кирилл Буданов в "розыске" РФ

Скриншот: соцсети

В марте 2024 года Россия официально обвинила Украину в "поддержке терроризма" и потребовала ареста главы СБУ Василия Малюка. Как говорится в заявлении российского МИД, Москва передала Украине требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о выдаче ей ряда лиц.

Так представители страны-оккупанта обвинили Украину в смерти пропагандистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также к ранению Захара Прилепина, подрыве незаконно построенного моста через Керченский пролив и жертвам среди населения во время рейда российских добровольцев из "Русского добровольческого корпуса" (РДК) на территорию пограничных областей и потребовала выдать причастных к этому лиц.

"В числе этих требований – арест главы СБУ В.Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Спустя два дня появились сообщения в пропагандистских СМИ, что Басманный суд Москвы заочно "арестовал" главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по обвинению "в совершении теракта".

Василий Малюк

В мае 2024 года МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по уголовной статье без уточнения, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Владимир Зеленский в "розыске" РФ

Также в список попала украинская телеведущая и блоггер родом из Крыма Маша Ефросинина. Она заочно "получила" 7 лет российской колонии. Ефросинину обвинили в деле о распространении военных "фейков" о русской армии "по мотивам политической ненависти". Дело завели еще в апреле прошлого года из-за его сообщений в Instagram.

По решению суда, ей также запретили вести свои страницы в Интернете в течение трех лет, что, конечно, осталось на уровне пожеланий, потому что Ефросинина сказала, что ей на вердикт плевать.

Также Россия объявляла в розыск командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, бывшего главкома Руслана Хомчака, экс-президента Петра Порошенко, экс-премьер-министров Юлию Тимошенко и Владимира Гройсмана, бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова и экс-глава МВД Арсена Авакова.

РФ также объявляла в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас за снос советских памятников.

Что произошло под Брянском

17 июня и.о. губернатора Брянской области заявил, что якобы украинские военные атаковали автобус с детьми, в результате чего погибла женщина и пострадали дети.

В автобусе ехали 44 человека, в том числе 28 детей. Это были воспитанники спортивной школы из белорусского города Речица, которых отправили на отдых в Геленджик.

Поврежденный автобус. Фото: dmytro_lubinetzs

Тем временем в МИД Беларуси назвали происшествие "актом терроризма" и затребовал объяснений от украинской стороны.

"Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений", — было заявлено в МИД.

Генштаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации опровергли информацию об ударе. Было указано, что в это время украинские военные и вовсе не применяли беспилотные летательные аппараты по целям в Брянском области.

Президент Украины официально заявил, что причастность Украины к удару по автобусу опровергнута на всех уровнях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России обвинили США в обстреле Лавры и цинично объяснили цели ударов.