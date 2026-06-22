Колапс підкрався непомітно: що відбувається в окупованому Криму

Удари по логістиці запустили каскад проблем

Ситуація в Криму з кожним днем стає дедалі гіршою: дефіцит пального, обмеження продажу продуктів та графіки відключень світла — це тільки початок.. Наразі Україна атакує основні логістичні шляхи, що вже дає результати. Однак викає питання: як довго Крим протримається в ізоляції від материка з куцими запасами та чого чекати окупантам.

"Телеграф" поспілкувався з політологом та військовим експертом Дмитром Снєгирьовим.

— Як довго Крим може протриматися без поставок пального з материка, коли там накриються транспортні перевезення, а доставка продуктів у магазини закінчиться?

— Вже фактично "накрилися" транспортні перевезення. Сьогоднішнім розпорядженням місцевого урядника Развожаєва (Михайло Развожаєв — так званий "губернатор" Севастополя) з 22-го червня заборонений продаж паливно-мастильних матеріалів (ПММ), — бензину, дизельного палива — за готівковий і безготівковий розрахунок. Не працюють QR-коди. Нагадаю, за QR-кодом була можливість заправити 20 л бензину раз на тиждень. Згідно з цим розпорядженням обмежено роботу громадського транспорту. Тобто досить серйозна криза забезпеченням ПММ.

Останній раз їм вдалося завезти паливо-мастильні матеріали в Крим буквально декілька днів тому і миттєво послідували удари по базах накопичення в Керчі та порту "Кавказ". Причому була використана інформація самої російської сторони, яка з гордістю повідомила, що змогли доставити пальне в Крим.

Наносяться удари не тільки по логістиці як такій. Автомобільний транспорт практично не використовується, навіть попри тактику застосування малих вогневих груп для супроводу колон. Плюс можливість поромної переправи, яка з'єднувала окупований Крим з Російською Федерацією. До цього часу було взагалі вісім поромів — залізничних й автомобільних. Після ударів безпілотників ГУР був знищений останній залізничний паром "Слов'янин". Це мало досить серйозні наслідки для логістики — в першу чергу постачання ПММ.

Удар по порому "Слов'янин"

І удари по трьох автомобільних поромах поставили "на паузу" цей логістичний напрямок. Це визнають і самі окупанти. Прозвучала заява окупаційної адміністрації про те, що поромна переправа зупиняє свою роботу. Залишається Керченський міст, але росіяни стали заручниками власних рішень щодо заборони на транспортування паливно-мастильних матеріалів автомобільним і залізничним транспортом через Керченський міст.

Після успішних операцій українських спецслужб — підриву потягу у момент проходження Керченським мостом — були відповідні розпорядження окупаційної адміністрації та російських спецслужб щодо заборони транспортування мостом паливно-мастильних матеріалів, тобто маршрути з постачання і маршрути логістики обрізані.

Керченський міст на карті

Плюс завдаються удари по місцях зберігання ПММ. І я не виключаю, що буде масштабовано удари по АЗС. Тобто віддзеркалено російську тактику щодо зменшення логістики Сил оборони України у прифронтових областях: Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, де основні удари якраз по АЗС. Якщо ця тактика буде масштабована, то у росіян постане питання відсутності паливно-мастильних матеріалів навіть для потреб окупаційної армії.

До речі, наразі перевіряється інформація про початок виведення важкої бронетехніки з Криму через неможливість її передислокації безпосередньо до лінії бойового зіткнення і використання за функціоналом на території окупованого Криму.

Системна робота з блокування логістики та удари по місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів призвели до тих наслідків, які є наразі. А нестача ПММ — це транспортний колапс, неможливість роботи громадського транспорту і плюс проблеми з продовольством. У кримських супермаркетах обмежено продаж продуктів: 3 кг цукру в одні руки. Аналогічна ситуація — крупи і макаронні вироби. Тобто вже відчувається досить серйозний брак із забезпеченням продуктами.

— Їх у Криму нема чи не можуть привезти у магазини?

— Їх і нема, і не можуть привезти. Крим логістично досить вразливий, на цьому і зіграли.

А відсутність води знизила можливість виробництва сільгосппродукції на території Криму, а це — неможливість створення запасів продовольства для забезпечення функціоналу окупаційної адміністрації, тобто все було привозне.

А тепер, коли нема логістики через материкову Україну, тобто окупованими територіями Херсонської, Запорізької областей, коли повністю заблокований сухопутний коридор (траса Ростов-на-Дону — Маріуполь — Бердянськ — Мелітополь і далі на Крим). Плюс обрізана логістика через поромні переправи. Для продуктів харчування залишається тільки Кримський міст.

Траса Ростов-на-Дону-Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Крим

Враховуючи комплексні заходи з нейтралізації систем ППО і плавзасобів Чорноморського флоту, який здійснюють захист цієї незаконної інженерної споруди, Керченський міст може спіткати досить сумна доля. Плюс заява української сторони про можливість масштабування виробництва морських безпілотників, у яких бойова частина — до тонни вибухівки. Тобто можемо сказати, що відпрацьовують комплексні заходи з нейтралізації Керченського мосту.

У понеділок, 22 червня, видано розпорядження про обмеження водопостачання. Тобто графіки не тільки на світло ввели (світла там взагалі нема), але вже й проблеми з водою. Вони визнали, що внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі знеструмлено об'єкти водопостачання і вводяться досить жорсткі графіки.

І сьогоднішнє розпорядження про фактичне закриття т.зв. "сезону відпусток". З 22-го червня дитячі табори припиняють роботу по всій території Криму. І обмежено прийом дорослого населення на сезон відпусток через неможливість забезпечення електроенергією, водою і ПММ. Це колосальні збитки для економіки окупованого Криму.

Табір "Артек" скасував усі зміни в Криму

Табір "Артек" скасував усі зміни в Криму

Ще зазначу, що згідно з інформацією Міністерства туризму, відмови від раннього бронювання вже перевищили 70%. Тобто "хутряний звір" (песець — ред.) підкрався непомітно.

Відбуваються комплексні удари по об'єктах енергоживлення. А це не тільки логістика, а водо- та енергозабезпечення. Тобто робиться все, щоб унеможливити саме перебування як цивільно-окупаційної адміністрації, так і окупаційних військ.

І ще додам, що відпрацьовуються механізми евакуації командно-штабних структур Чорноморського флоту із Севастополя в Новоросійськ. А це вже перша ластівка.

Севастополь та Новоросійськ на карті

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавня атака на Крим показала несподіване про Кримський міст.