Суд у справі про вбивство Фаріон пішов на жорсткий крок проти Зінченка

Наступне засідання відбудеться 9 липня

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У Шевченківському суді Львова 3 липня відбулося чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Судом було ухвалено рішення заборонити адвокату Ларисі Криворучко захищати підозрюваного В’ячеслава Зінченка.

Як стало відомо, замість Криворучка призначили безплатного адвоката для "санітара товариства". Наступне засідання відбудеться 9 липня об 11:00.

Судові дебати продовжуються вже протягом двох місяців. Виступ прокурорів пройшов ще наприкінці квітня, а захист підозрюваного досі не сказав свого слова.

Крім того, у залі суду через надто виснажливе затягування справи була відсутня дочка Ірини Фаріон Софія. Її адвокат залишається на зв’язку в режимі онлайн із адвокатом протилежної сторони.

Під будівлею суду вже звично зібралася велика кількість людей, які кричали "Довічне!", коли виводили Зінченка.

Що було раніше

Захисниці В’ячеслава Зінченка 15 червня призупинили адвокатську ліцензію. Обвинувачений просив суд дати йому час знайти нового адвоката. Про це раніше повідомляло видання "Українські новини".

Тоді засідання перенесли на чотири години того ж дня. Для Зінченка за цей час мали призначити державного адвоката.

Згодом Зінченко заявив, що Криворучко відновили ліцензію і вона продовжить його захист, тож попросив суд відкласти засідання. Суд задовольнив його прохання та відклав засідання суду на 16 червня.

Потім 16 червня Криворучко, як належить, прийшла до суду.

24 червня суд запропонував Зінченку приєднатися до дебатів. Однак той відмовився, обґрунтувавши тим, що ще не ознайомився з усіма справами. Криворучко заявляла, що стороні захисту потрібний приблизно тиждень, щоб підготуватися до продовження дебатів. Засідання було призначене на 3 липня.

Нагадаємо, вже другий рік тривають суди над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславом Зінченком. Мовознавицю вбили 19 липня 2024 року у Львові. Фаріон після стрілянини було госпіталізовано у критичному стані, її екстрено прооперували. Проте того ж вечора лікарі констатували смерть через отримане поранення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дочка Ірини Фаріон показала рідкісні фото, як її мати виглядала в дитинстві.