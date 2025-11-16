Була членкинею Комуністичної партії і простою бібліотекаркою: якою була в молодості Ірина Фаріон

Ірина Фаріон була членкинею комсомолу

Ірина Фаріон — докторка філологічних наук, мовознавиця та народна депутатка, у справі про вбивство якої з’ясувалися нові подробиці, родом зі Львова. Саме там вона провела майже все своє життя.

Що варто знати

Ірина Фаріон розпочала свою кар'єру з роботи бібліотекарки та здобула освіту на філологічному факультеті Львівського університету

До розпаду СРСР вона мала політичне "радянське минуле" як членкиня Комуністичної партії, а згодом стала викладачкою та народною депутаткою

Мовознавиця була одружена з Остапом Семчишиним, народила доньку Софію, розлучилася у 2010 році та пізніше розповідала про нові стосунки

Майбутня мовознавиця народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Її мама була бібліотекаркою, а батько — слюсарем. Ще в юні роки Ірина виявляла інтерес до культури — після школи пішла працювати бібліотекаркою в обласну бібліотеку для юнацтва, а згодом вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка на філологічний факультет.

Ірина Фаріон

Під час навчання вже долучалася до кафедри мовознавства — працювала лаборанткою, а потім очолила Центр україністики на кафедрі фольклористики, ще до розпаду СРСР. У молодості Ірина мала політичне "радянське минуле" — у кінці 1980-х вона була членкинею комсомолу, а потім навіть вступила до КПРС.

Після розпаду СРСР Фаріон стала викладати українську мову у Львівській політехніці. Згодом шлях привів її до політики.

Ірина Фаріон

Особисте життя Ірини Фаріон

У 1989 році Фаріон вийшла заміж за Остапа Семчишина — це був її перший, і за офіційними даними, єдиний офіційний шлюб. У цьому союзі народилася донька Софія. Подружжя розлучилося у 2010 році через розбіжності у поглядах.

Ірина Фаріон, Остап Семчишин

Весілля Ірини Фаріон з Остапом Семчишиним

В інтерв’ю "ЖВЛ" у 2020 році мовознавиця розповідала, що перебуває у стосунках, але не мешкає разом зі своїм обранцем. Ірина Дмитрівна зізналася, що це через те, щоб кожен мав особистий простір.

