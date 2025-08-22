Навіть не заплатили: Зінченко зізнався, чому вбив Фаріон

У підозрюваного було багато клопотань

Справа про вбивство Ірини Фаріон розглядається на черговому засіданні суду 22 серпня. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко виступив з новими заявами.

Про це повідомляє видання Говорить Великий Львів. Журналісти із зали суду показали відео.

Обвинувачений Зінченко подав до суду два клопотання: по-перше, він хоче ознайомитися з матеріалами справи. А по-друге, він наполягає на проведенні закритого засідання, якщо сьогодні будуть прослуховувати телефонні розмови його батьків.

Натомість, як зазначили журналісти, прокурор каже, що наразі цього не було у планах. Тому засідання відбудеться у відкритому форматі.

Окрім цього, у суді зачитали прослухані розмови підозрюваного Зінченка з сусідами по камері в СІЗО. Серед них — діалог від 6 серпня 2024 року, де його запитували про причетність до вбивства Ірини Фаріон. Під час розмови зі своїми сусідами у СІЗО Зінченко також зізнався, що не отримав грошей за вбивство і вчинив його через особисту неприязнь.

Тому обвинувачений подав клопотання, вимагаючи, щоб ці розмови не вважалися доказами, бо нібито говорив це під тиском, аби від нього "відчепилися".

Нижче можна побачити відео оприлюднене журналістами, де Зінченко із іншими ув'язненими розповідає, чому убив мовознавицю Ірину Фаріон. Обвинувачений у цей час всміхається.

Обережно, на відео багато нецензурної лайки!

Наразі суд завершив дослідження письмових доказів у справі Зінченка. Наступним етапом має стати допит обвинуваченого, проте донька мовознавиці Софія Особа попросила провести його на наступному засіданні, і адвокати Зінченка підтримали цю пропозицію. Наступне судове засідання призначене на 2 вересня.

Розслідування вбивства Ірини Фаріон — що відомо

13 лютого Шевченківський районний суд Львова почав розгляд по суті справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Слідство вважає, що В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні .

Після зміни підозри Зінченка підозрюють в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Прокурор заявив, що Зінченко у 2022 році долучився до Telegram-групи націонал-соціалістичного угруповання NS/WP. У 2024 році приєднався також до групи, яка повʼязана з російською неонацистською організацією. Ці спільноти пропагують культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію.

За даними слідства, в Зінченка могла виникнути особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є "абсолютно проукраїнським". Але, мовляв, хлопець "вважає, що не треба розділяти українське суспільство".

Сам Зінченко відкидає причетність до вбивства Фаріон. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію в 15 млн гривень за вбивство матері. За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.