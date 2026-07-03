Суд по делу об убийстве Фарион пошел на жесткий шаг против Зинченко

Следующее заседание пройдет 9 июля

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В Шевченковском суде Львова 3 июля состоялось очередное заседание по делу убийства Ирины Фарион. Судом было принято решение запретить адвокату Ларисе Криворучко защищать подозреваемого Вячеслава Зинченко.

Как стало известно, вместо Криворучко назназначили бесплатного адвоката для "санитара общества". Следующее заседание состоится 9 июля в 11:00.

Судебные дебаты продолжаются уже на протяжении двух месяцев. Выступление прокуроров прошло еще в конце апреля, а защита подозреваемого по сей день не сказала свое слово.

Кроме того, в зале суда из-за слишком изнурительного затягивания дела отсутствовала дочь Ирины Фарион София. Ее адвокат остается на связи в режиме онлайн с адвокатом противоположной стороны.

Под зданием суда уже привычно собралось большое количество людей, которые кричали "Довічне!", когда выводили Зинченко.

Что было ранее

Защитнице Вячеслава Зинченко 15 июня приостановили адвокатскую лицензию. Обвиняемый просил суд дать ему время, чтобы найти нового адвоката. Об этом ранее сообщало издание "Українські новини".

Тогда заседание перенесли на четыре часа в тот же день. Для Зинченко за это время должны были назначить государственного адвоката.

Впоследствии Зинченко заявил, что Криворучко восстановили лицензию и она продолжит его защиту, поэтому попросил суд отложить заседание. Суд удовлетворил его просьбу и отложил заседание суда на 16 июня.

Затем 16 июня Криворучко, как полагается, явилась в суд.

24 июня суд предложил Зинченко присоединиться к дебатам. Однако тот отказался, обосновав тем, что еще не ознакомился со всеми делами. Криворучко заявляла, что стороне защиты нужна примерно неделя, чтобы подготовиться к продлению дебатов. Заседание было назначено на 3 июля.

Напомним, уже второй год продолжаются суды над подозреваемым в убийстве Ирины Фарион Вячеславом Зинченко. Языковед была убита в результате покушения, которое произошло 19 июля 2024 года во Львове. Фарион после стрельбы была госпитализирована в критическом состоянии, ее экстренно прооперировали. Однако в тот же вечер врачи констатировали смерть из-за полученного ранения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дочь Ирины Фарион показала редкие фото, как ее мама выглядела в детстве.