На отставку Зеленского с поста президента до конца года поставили почти 2 млн грн: какая вероятность

Шансы на то, что президент покинет пост до конца 2026 года, резко упали

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Неизвестный поставил на популярной платформе Polymarket 38 тысяч долларов на то, что президент Украины Владимир Зеленский покинет пост президента Украины до конца 2026 года.

Неизвестный уже потерял почти 70% ставки, ведь шансы выиграть становятся все более призрачными. Заметим, 38 тысяч долларов США по текущему официальному курсу составляют примерно от 1 632 000 до 1 702 500 гривен.

Как изменялась вероятность отставки Зеленского на Polymarket/Скриншот

Ставка была сделана, когда такой шанс был на уровне 35%, а сейчас он составляет всего 11%. Потери – примерно 27 тысяч долларов.

Ставка в 38 тысяч долларов на то, что Зеленский уйдет до 31 декабря 2026/Скриншот

Потери на ставке/Скриншот

Что за ставки на отставку Зеленского?

Polymarket – это платформа прогнозов на базе блокчейна. Пользователи делают ставки на реальные события, покупая акции вариантов "Да" или "Нет". Цена отображает текущую вероятность события. В Украине платформа заблокирована с января 2026 из-за отсутствия лицензии на азартные игры.

Ставки на отставку Зеленского: "Да" — что президент уйдет с должности на любой период времени между моментом создания рынка (24 июля 2025 года) и указанной датой — последними сутками 2026 года. Объявление об отставке/отстранении Владимира Зеленского к дате окончания действия этого рынка немедленно приведет к определению результата "Да", независимо от того, когда решение вступит в силу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ставки на потерю должности президентом РФ Владимиром Путиным наоборот, постоянно растут. Через несколько дней набрала сразу несколько процентов и выше вероятности отставки Зеленского.