Росія припинила атакувати "Кинджалами": стало відомо, чому так

Минулої ночі над нашою країною було збито/подавлено 363 ворожі повітряні цілі

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Для удару по Україні в ніч на 6 липня Росія використала 68 ракет, однак "Кинджалів" серед них не було. Основним напрямком удару став Київ, є влучання у багатоповерхівки, загиблі та постраждалі.

Чому Росія почала рідше використовувати аеробалістичні ракети "Кинджал", "Телеграфу" пояснив старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний. За його словами, зменшення використання цих ракет може бути обумовлено зниженням ресурсу носіїв цих ракет, а також відсутністю ефекту раптовості під час обстрілу.

"Росіяни замість "Кинджалів" активніше пускають квазібалістичні "Циркони" з наземних пускових, пересування та пуски з наземних пускових значно складніше відстежити, ніж з повітряного носія. Власне про вильоти Міг-31 ми знаємо відразу, тож можемо готуватися до використання "Кинджалів", — зазначив він.

Ракета "Циркон", характеристики. Інфографіка: "Телеграф"

Чим Росія атакувала Україну в ніч на 6 липня

За даними Повітряних Сил України, починаючи з 18:00 5 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників та ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Ворог використав 68 ракет і 351 безпілотник. Було збито/подавлено 363 повітряні цілі: 37 ракет ТА 326 безпілотників.

Які ракети використала РФ:

6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс";

23 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400";

33 крилаті ракети Х-101;

6 крилатих ракет "Калібр.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів:

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

326 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях. Також відбулося падіння збитих (уламки) дронів на 16 локаціях.

Як повідомляв "Телеграф", місто Вишневе Київської області зазнало російської атаки в ніч на 6 липня, є постраждалі. Жителів просять не наближатися до місця ураження, адже є велика небезпека повторної детонації вибухонебезпечних предметів.