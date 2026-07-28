Камʼяні пороги та прозора вода: на Дніпропетровщині знайшли мальовничу локацію для відпочинку (карта, відео)
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Покажемо, де розташована ця неймовірна краса
Біля населеного пункту Сорочине Дніпропетровської області є мальовниче місце з гарним річним порогом та камʼянистими спусками.
Кадри цієї місцинки користувачка Інна Олександрова опублікувала у Threads.
Неймовірна краса – на річці Оріль, дуже близько від з'їзду з дороги. Координати місцинки — 48°45'08.6"N 34°26'41.3"E.
Авторка допису пише, що поріг створено штучно із привезеного каміння.
Що це за річка
Річка Оріль — мальовнича ліва притока Дніпра, що протікає Харківською, Полтавською та Дніпропетровською областями, відома своєю чистою водою та звивистим руслом.
Її довжина становить приблизно 346–384 км залежно від розрахунків та змін русла, а площа басейну – 9 800 кв.км. Оріль починається біля села Єфремівка на Харківщині та впадає у Дніпровське водосховище поблизу селища Обухівка на Дніпропетровщині.
Нагадаємо, в Україні є також чимало мальовничих та дивовижних озер, кожне з яких зберігає свою особливу історію та атмосферу. Одне з таких місць — озеро з поетичною назвою "Барвінок", заховане серед природи Львівської області.