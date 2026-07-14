У Федорова впереди тяжелый месяц: что сейчас известно о судьбе министра обороны

Во власти обсуждают изменения, которые могут коснуться МВД, Минобороны и Нацполиции

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В преддверии крупных изменений в Кабинете министров стало известно о потенциальных изменениях в силовом блоке правительства. В частности, Игоря Клименко, действующего главу МВД, рассматривают на должность министра обороны. Сейчас она за Михаилом Федоровым.

Заменить Клименко на его должности должен Иван Виговский, который сейчас возглавляет Нацполицию, пишет нардепка Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, на должность вице-премьера рассматривают Ивана Федорова, а в отношении Александра Поклада — голосов для утверждения его главой СБУ пока нет.

К Федорову, как к министру обороны, есть определенные претензии и вопросы, особенно в теме реформы мобилизации, рассказывал "Телеграф" в материале: "Заходим в кадровый хаос": почему в Раде в шоке от смены правительства и чего ждать.

В то же время Федоров может пойти и выше — его, по некоторым данным, рассматривают на должность премьер-министра. Однако нардеп Олег Дунда в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что для главы Минобороны впереди тяжелый месяц. По его словам, Федоров по-своему "зашел" на должность.

"Когда ты заступаешь на такую должность, как министр обороны, [ ] должен заступать на должность уже с программой, пониманием как ты будешь устранять врагов и где будешь искать друзей. Если ты за два месяца этого не сделаешь, то дальше твоя судьба очень печальная. Михаил Федоров решил зайти на должность без программы.

Что касается замены Федорова Клименко, то такой шаг может быть "неадекватным", считает источник "Телеграфа" в руководстве парламентского монобольшинства. "Клименко — человек, за последние два года показавший абсолютное отсутствие инициативы, провалил много кейсов", — объясняет мнение собеседник издания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Федоров — не самый очевидный кандидат на должность премьера. В общем, говорят о четырех претендентах.