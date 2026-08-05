Скільки коштує відпочити в Одесі: українка із запасом вклалася у середню зарплату

Українка наочно показала, на що витрачалася в українському курорті

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Напевно, кожен українець відпочивав чи хотів би відпочити в Одесі. Скільки зараз коштує така відпустка.

Фотограф із Дніпра Катерина Кравченко розповіла у threads про свій "бюджетний" відпочинок у Перлині біля моря. Українка витратила за сім днів у відпустці майже 24 тисячі гривень.

Дівчина зазначила, що частину видатків ділила на двох. Відпочинок їй коштував 23 835 грн. Це менше, ніж середня зарплата по країні (30515, дані за квітень 2026 року).

Найбільша частина витрат — оренда житла, найменша — харчові продукти, проте варто зважити на те, що вона також харчувалася в місцевих кафе.

Транспорт — 3755 грн (автобус Дніпро — Одеса і назад, громадський транспорт, таксі).

(автобус Дніпро — Одеса і назад, громадський транспорт, таксі). Житло — 11 200 грн (апартаменти в новому ЖК).

(апартаменти в новому ЖК). Продукти — 990 грн .

. Заклади — 5 065 грн .

. Покупки та сувеніри – 1 900 грн.

Розваги – 925 грн (колесо огляду, театр).

Катерина Кравченко в Одесі/Фото: threads.com/@katri.krav

Катерина Кравченко в Одесі/Фото: threads.com/@katri.krav

Катерина Кравченко в Одесі/Фото: threads.com/@katri.krav

Вона запитала, а чи дорого це? У мережі їй відповіли.

"Здається, ви мало їсте"

"Я майже за такі гроші відпочила на півдні Італії з урахуванням перельоту з Шотландії"

"Вважаю, що це недорого. Шикарне місто. Можна за рік назбирати спокійно таку суму та поїхати відпочивати до Одеси"

"900 грн на продукти та 5000 на заклади. Навчіть мене економити"

"Для семи днів це бюджетно"

"Бюджетно це коли ви подорожуєте плацкартом і живете в хостелі"

Раніше "Телеграф" показував, як сьогодні виглядає дворик "грози Одеси" бандита Мішки Япончика. З першого погляду він мало чим відрізняється від інших дворів району.