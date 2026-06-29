Бронь отримати складніше, а на ТЦК чекають зміни: як зміниться мобілізація в липні

Військові отримають нові бонуси

В Україні продовжує діяти загальна мобілізація у зв’язку з воєнним станом. Однак у липні 2026 року цей процес може зазнати помітних змін.

"Телеграф" розповідає про те, що зміниться у мобілізації з 1 липня.

Оновлені правила бронювання

Наказом №6954 від 24 червня 2026 року Мінекономіки посилило критерії для критично важливих підприємств. Планку для них було піднято в рази, а разом з нею ускладнилося і бронювання співробітників.

Що змінилося:

Для аграрних підприємств мінімальну площу землі збільшили з 500 до 1000 га , а річний дохід — з 20 до 40 млн грн.

мінімальну площу , а річний Для лісгоспів вимоги до площі зросли у п'ять разів — з 500 до 2500 га. Також запровадили мінімальний річний дохід у 10 млн грн.

Підприємства повинні виплачувати середню зарплату вище середньої по країні: для компаній від 50 працівників — удвічі, від 20 працівників і представництв нерезидентів — утричі.

для компаній від 50 працівників — удвічі, від 20 працівників і представництв нерезидентів — утричі. Для бізнесу, що працює у трьох і більше областях, обов'язковими стали штат від 10 працівників і сплата податків та ЄСВ не менше 24 тис. грн у кожній області за останні три місяці.

Нові правила бронювання від мобілізації Інфографіка — "Телеграф"

Нові виплати та бонуси для військовослужбовців

Постановою Кабінету Міністрів України № 768 від 12 червня 2026 року запроваджено нову систему мотиваційних виплат та надбавок. Ці норми набули чинності заднім числом — з 1 червня 2026 року. Таким чином, військовослужбовці, які виконували бойові завдання у червні, отримають оновлені виплати вже у липні.

Всім військовослужбовцям, незалежно від умов контракту, нараховуються:

Додаткова винагорода — 10 000 грн на місяць для тих, хто перебуває у тилу, забезпечує підрозділи та не отримує бойових виплат. При цьому мінімальна щомісячна виплата становить 30 000 грн.

— 10 000 грн на місяць для тих, хто перебуває у тилу, забезпечує підрозділи та не отримує бойових виплат. При цьому мінімальна щомісячна виплата становить 30 000 грн. Бойові бонуси – нараховуються подобово за кожен день участі у штурмових діях, а саме:

– нараховуються подобово за кожен день участі у штурмових діях, а саме: 20 000 грн на добу — за відновлення (повернення) позицій, захоплених противником у глибині оборони своїх військ;

— за відновлення (повернення) позицій, захоплених противником у глибині оборони своїх військ; 40 000 грн за добу — за штурм та взяття позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або у глибині оборони противника.

Важливо: нові виплати не залежать від того, чи підписав військовослужбовець новий контракт. Право на них мають усі: і ті, хто підписав мотиваційний контракт, і ті, хто служить за призовом під час мобілізації, і ті, хто проходить службу за старим контрактом.

Додаткові винагороди за виконання завдань (у тому числі з управління військами) розраховуються пропорційно часу виконання завдань протягом місяця:

50 000 грн на місяць — за виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків та батальйонів, які здійснюють оперативне управління частинами, що ведуть бойові дії;

— за виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків та батальйонів, які здійснюють оперативне управління частинами, що ведуть бойові дії; 30 000 грн на місяць – за виконання інших бойових (спеціальних) завдань.

Загальна сума всіх цих виплат обмежена та не може перевищувати 460 000 грн на місяць.

Бонуси за бойові результати (нараховуються понад зазначений ліміт у 460 000 грн):

100 000 грн — за кожного взятого в полон військовослужбовця противника. Ця сума ділиться між усіма, хто брав безпосередню участь у захопленні;

— за кожного взятого в полон військовослужбовця противника. Ця сума ділиться між усіма, хто брав безпосередню участь у захопленні; 15 000 грн – за кожного знищеного ворога у стрілецькому чи рукопашному бою (за умови обов’язкового підтвердження відеофіксацією).

Експериментальний порядок добровільного повернення на військову службу із СЗЧ

З 1 липня 2026 року в Україні почав діяти експериментальний порядок добровільного повернення на військову службу для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

Головне нововведення — тепер військовослужбовець може повернутися не лише до своєї колишньої частини, а й обрати інший підрозділ. Для цього необхідно подати рапорт через додаток "Армія+" або звернутися до уповноважених військових органів.

Як влаштований процес:

Після подання рапорту військовому пропонують список вакантних посад для призначення.

Фінальне рішення про переведення приймається на основі доступних вакансій та поточних потреб Збройних Сил України.

Важливо: новий порядок не звільняє від відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Він лише регламентує процедуру добровільного повернення на службу та дає можливість перевестися в інший підрозділ тим військовослужбовцям, які підпадають під дію цього експериментального проєкту.

ТЦК та перевірка документів

Катерина Аніщенко радить українським чоловікам у липні мати при собі не лише електронні документи, а й паперові. Вона пояснила, що іноді додаток "Резерв+" може не відкриватися через проблеми з інтернетом або інші технічні несправності, а тому важливо носити з собою і паперову копію виписки, яку краще оновлювати раз на тиждень.

Під час перевірки також необхідно мати документ, що засвідчує особу, наприклад, паспорт. Якщо є паперовий військовий квиток із актуальними даними, його можна пред’явити.

Якщо ж "Резерв+" не працює, а паперового витягу немає, співробітники поліції можуть доставити чоловіка до територіального центру комплектування для уточнення інформації.

Другий етап армійської реформи

Міноборони України, за інформацією джерел NV, працює над запуском другого етапу масштабної реформи в армії. Оновлення планується запустити вже у липні. Йдеться про зміни у роботі ТЦК та СП, а також у самій процедурі мобілізації.

Зазначається, що спочатку Міноборони планувало запустити перший етап реформи Сил оборони (що стосується контрактів, виплат та відстрочок) на початку червня. Однак через затримки з пошуком стартового фінансування терміни зрушили на середину місяця. Що стосується другого — "мобілізаційного" — етапу, то його старт намічався на початок липня, але ці терміни тепер теж можуть трохи зміститися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи посилять мобілізацію після ідеї Сирського про нові бригади.