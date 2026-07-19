Знищено логістичного гіганта і не тільки: під ракетний удар під Києвом потрапили Amtel та UKRTAC (фото)

Вражені важливі об’єкти постачання та виробництва

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Внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 19 липня було зруйновано один із найбільших логістичних комплексів України — Amtel, що розташований під Києвом. Ракета вдарила по головному розподільчому центру компанії.

Площа комплексу становить понад 100 тисяч квадратних метрів. Цей об’єкт був одним із ключових центрів розподілу вантажів по Україні. Після ракетного удару було знищено сотні тисяч посилок, медикаменти, гуманітарну допомогу, а також товари, призначені для мільйонів українців.

Amtel знаходиться біля села Тарасівка Київської області. Раніше він належав до компанії Dragon Capital Томаша Фіали. Але з 2024 року комплекс належав херсонській фірмі Гістіон.

Amtel

Amtel після удару

Водночас, у Міністерстві оборони Росії вже прозвітували про ураження логістичного центру. Проте в оборонному відомстві країни-агресора заявили, що у центрі нібито зберігалися комплектуючі для виробництва далекобійних безпілотників.

Amtel після удару

Amtel після удару

Amtel після удару

Amtel після удару

Водночас повністю знищено внаслідок ракетного удару Завод та склади українського підприємства UKRTAC. Це український виробник тактичного спорядження, бронежилетів та екіпірування. Компанія займається виробництвом та дистрибуцією засобів захисту та військового спорядження.

Про це засновник компанії Северіон Дангадзе розповів на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ніхто із працівників, на щастя, не загинув.

Пост Северіона Дангадзе

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає Київ після масованої ракетної атаки. Фоторепортаж Яна Доброносова.