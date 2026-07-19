Уничтожен логистический гигант и не только: под ракетный удар под Киевом попали Amtel и UKRTAC (фото)

Поражены важные объекты снабжения и производства

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В результате российской ракетной атаки в ночь на 19 июля был разрушен один из крупнейших логистических комплексов Украины — Amtel, который расположен под Киевом. Ракета попала по главному распределительному центру компании.

Площадь комплекса составляет более 100 тысяч квадратных метров. Данный объект являлся одним из ключевых центров распределения грузов по Украине. После ракетного удара были уничтожены сотни тысяч посылок, медикаменты, гуманитарная помощь, а также товары, предназначенные для миллионов украинцев.

Amtel находится около села Тарасовка в Киевской области. Ранее он принадлежал компании Dragon Capital Томаша Фиалы. Но с 2024 года комплекс принадлежал херсонской фирмы Гистион.

Amtel

Amtel после атаки

В то же время, в Министерстве обороны России уже отчитались о поражении логистического центра. Однако в оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что в центре якобы хранились комплектующие для производства дальнобойных беспилотников.

Amtel после атаки

Amtel после атаки

Amtel после атаки

Amtel после атаки

Вместе с тем полностью уничтожены в результате ракетного удара Завод и склады украинского предприятия UKRTAC. Это украинский производитель тактического снаряжения, бронежилетов и экипировки. Компания занимается производством и дистрибуцией средств защиты и военного снаряжения.

Об этом основатель компании Северион Дангадзе рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, никто из работников, к счастью, не погиб.

Пост Севериона Дангадзе

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит Киев после массированной ракетной атаки. Фоторепортаж Яна Доброносова.