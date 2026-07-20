Укус шершня чи оси: що болючіше, розказав ентомолог

Науковець відчув на собі укуси десяткыв комах та розробив систему для оцінювання болю від них

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Укус шершня болючіший за укус оси. Він має довше жало та впорскує в місце укусу більшу кількість отрути.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат біологічних наук, ентомолог Віктор Шпарик. Він пояснив, що від укусу шершня більше болю та сильніший набряк.

Оса. Фото: Вікіпедія

"Є така шкала Шмідта — це шкала болю від укусів комах. І жалення шершня оцінюють вище, ніж звичайне", — розповів ентомолог.

Шершень. Фото: Вікіпедія

Шкала Шмідта для оцінювання болю від укусів комах

Ентомолог Джастін Шмідт розробив 4-бальну систему оцінки відчуттів від укусів комах, випробувавши укуси понад 90 видів на собі. Вона класифікує біль від ледь відчутного до пекельного.

Рівень 1 (слабкий) : Укус відчувається як легка електрична іскра або укол шпилькою. Так кусають звичайні оси та мурахи.

: Укус відчувається як легка електрична іскра або укол шпилькою. Так кусають звичайні оси та мурахи. Рівень 2 (середній) : Біль різкий і пронизливий, схожий на потрапляння кислоти. Такого болю завдають укуси бджіл та шершнів.

: Біль різкий і пронизливий, схожий на потрапляння кислоти. Такого болю завдають укуси бджіл та шершнів. Рівень 3 (сильний) : Інтенсивний біль. На цьому рівні ентомолог розташував укус оксамитової мурахи.

: Інтенсивний біль. На цьому рівні ентомолог розташував укус оксамитової мурахи. Рівень 4 (екстремальний): Нестерпний, паралізуючий біль. Його завдають, наприклад, тарантуловий яструб (Pepsis grossa та Pepsis formosa) — величезна тропічна дорожня оса, або мураха-куля (Paraponera clavata).

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити одразу після укусу оси, бджоли, чи шершня, щоб швидко зменшити набряк. Спершу місце укусу потрібно промити прохолодною водою з милом.