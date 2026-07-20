Укус шершня или осы: что больнее, рассказал энтомолог

Ученый ощутил на себе укусы десятков насекомых и разработал систему для оценки боли от них

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Укус шершня болезненнее укуса осы. У него более длинное жало и он впрыскивает в место укуса большее количество яда.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат биологических наук, энтомолог Виктор Шпарик. Он объяснил, что от укуса шершня больше боли и отека.

Оса. Фото: Википедия

"Есть такая шкала Шмидта – это шкала боли от укусов насекомых. И жаление шершня оценивают выше, чем обычное", – рассказал энтомолог.

Шершень. Фото: Википедия

Шкала Шмидта для оценки боли от укусов насекомых

Энтомолог Джастин Шмидт разработал 4-балльную систему оценки ощущений от укусов насекомых, испытав укусы более 90 видов на себе. Она классифицирует боль от едва ощутимой до "адской".

Уровень 1 (слабый) : Укус ощущается как легкая электрическая искра или укол булавкой. Так кусают обычные осы и муравья.

: Укус ощущается как легкая электрическая искра или укол булавкой. Так кусают обычные осы и муравья. Уровень 2 (средний) : Боль резкая и пронзительная, похожая на попадание кислоты. Такую боль наносят укусы пчел и шершней.

: Боль резкая и пронзительная, похожая на попадание кислоты. Такую боль наносят укусы пчел и шершней. Уровень 3 (сильный) : Интенсивная боль. На этом уровне энтомолог расположил укус бархатного муравья.

: Интенсивная боль. На этом уровне энтомолог расположил укус бархатного муравья. Уровень 4 (экстремальный) : Невыносимая, парализующая боль. Ее наносят, например, тарантуловый ястреб (Pepsis grossa и Pepsis formosa) — огромная тропическая дорожная оса, или муравей-пуля (Paraponera clavata).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать сразу после укуса осы, пчелы или шершня, чтобы быстро снизить отек. Для начала место укуса нужно промыть прохладной водой с мылом.