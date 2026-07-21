Фортеця та хасидська святиня: як виглядає село на Хмельниччині, яке претендує на міжнародну премію

Воно має давню історію та багато памʼяток

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Селище Меджибіж на Хмельниччині отримало шанс увійти до переліку найкращих туристичних сіл світу. Воно номіноване на міжнародну програму The Best Tourism Villages 2026, яку проводить Всесвітня туристична організація ООН (UN Tourism).

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України. Якщо заявку підтримають, Меджибіж опиниться серед населених пунктів, які вважаються прикладом збереження культурної спадщини, розвитку туризму та місцевих традицій.

Для України така номінація — це не лише престиж, а й можливість привернути увагу іноземних туристів та інвесторів після завершення війни. А для самого Меджибожа — шанс нагадати світові про місце, історія якого налічує майже дев'ять століть.

Фортеця, яка пережила війни та імперії

Найвідоміша пам'ятка селища — Меджибізький замок, який вважається одним із найкраще збережених фортифікаційних комплексів України. Його називають другою за популярністю фортецею Хмельницької області після Кам'янець-Подільської.

Меджибізький замок. Фото: Вікімедіа

Замок височіє на мисі між річками Південний Буг і Бужок. Саме таке розташування визначило його незвичну трикутну форму. Товщина мурів місцями сягає чотирьох метрів, а висота окремих ділянок — до 17 метрів. Протягом століть фортеця витримувала татарські набіги, переходила від литовців до поляків, козаків і турків, залишаючись одним із ключових оборонних пунктів Поділля.

Замкова церква святого Миколая. Фото: Вікімедіа

Сьогодні на території замку працює Державний історико-культурний заповідник "Меджибіж", де регулярно проводять фестивалі, історичні реконструкції, виставки та наукові конференції. Заповідник також входить до європейської мережі фортець FORTE CULTURA.

Містечко "між Богами"

Назва Меджибожа походить від його розташування між двома річками — Південним Бугом і Бужком, які в давнину називали Богом та Божком. Перші літописні згадки про поселення датуються 1146 роком.

У XVI столітті місто отримало Магдебурзьке право, активно розвивалося як торгівельний центр і стало одним із найважливіших населених пунктів Поділля. Через вигідне розташування воно відігравало значну роль у контролі торгівельних шляхів між Центральною та Східною Європою.

Руїни костьолу Святої Трійці XVII століття. Фото: Україна Інконгніта

Святиня для паломників з усього світу

Меджибіж відомий не лише своєю фортецею. Саме тут жив і був похований Ізраель Баал Шем Тов — засновник хасидизму, одного з найвпливовіших напрямів юдаїзму.

Щороку до селища приїжджають тисячі паломників із різних країн світу, щоб відвідати його могилу. Саме тому Меджибіж давно відомий далеко за межами України як важливий центр релігійного туризму.

Місце поховання Ізраеля Баал Шем Това. Фото: Відкриті джерела

Чому це важливо

Програма The Best Tourism Villages відзначає невеликі населені пункти, які зберігають культурну спадщину, традиційний спосіб життя та водночас успішно розвивають туризм. Для перемоги недостатньо мати красиві пам'ятки — оцінюється також сталий розвиток громади, збереження природи, підтримка місцевих ремесел та якість туристичної інфраструктури.

Саме тому номінація Меджибожа свідчить про міжнародне визнання туристичного потенціалу селища. Якщо воно потрапить до фінального списку, це може стати додатковим поштовхом для розвитку туризму не лише на Хмельниччині, а й в Україні загалом.

Нагадаємо, неподалік від Полтави є справжній історичний скарб — старовинне козацьке містечко Опішня, яке до того ж є головним осередком гончарства в Україні. Воно таке дивовижне і так приваблює туристів, що його також номінували на світову премію найкращих туристичних громад The Best Tourism Villages 2026 від ООН.