Населення цього села може здивувати

У мальовничому куточку Закарпатської області, серед зелених полів та лісів, розташовані три невеликі села з цікавими назвами. Мова йде за Великі, Малі та Руські Геївці.

"Телеграф" розповість детальніше, що відомо про ці селища. Варто зазначити, що вони мають давнє походження.

"Геївці" походить від старослов’янського "гай" — що означає ліс або гай. Але особливу увагу привертає село Руські Геївці. В умовах сучасних реалій, коли на Закарпатті, як і в усій Україні, відчуття до всього "руського" у значенні "російського" є вкрай негативним, це село зберігає свою історичну назву.

Руські Геївці — це невелике село з населенням близько 110 мешканців. Основним заняттям жителів є сільське господарство — тут вирощують кукурудзу, пшеницю та займаються скотарством. Село розташоване серед живописних пагорбів, типових для цієї частини Закарпаття.

Місцеві мешканці, переважно етнічні українці, зберігають традиційний закарпатський побут. У селі є початкова школа, невеликий медпункт та магазин. Особливістю села є стара дерев’яна церква XVIII століття — пам’ятка архітектури, яка приваблює туристів.

Варто зазначити, що "руські" в даному випадку має зовсім інше значення — це стародавня назва українського населення, яка використовувалася для відрізнення від угорських, словацьких та німецьких поселенців на багатонаціональному Закарпатті.

