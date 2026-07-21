Крепость и хасидская святыня: как выглядит село на Хмельнитчине, претендующее на международную премию

Оно имеет давнюю историю и много памятников

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Поселок Меджибож на Хмельнитчине получил шанс войти в список лучших туристических сел мира. Он номинирован на международную программу The Best Tourism Villages 2026, которую проводит Всемирная туристическая организация ООН (UN Tourism).

Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма Украины. Если заявка будет поддержана, Меджибож окажется среди населенных пунктов, которые считаются примером сохранения культурного наследия, развития туризма и местных традиций.

Для Украины такая номинация — это не только престиж, но и возможность привлечь иностранных туристов и инвесторов после завершения войны. А для самого Меджибожа шанс напомнить миру о месте, история которого насчитывает почти девять веков.

Крепость, пережившая войны и империи

Самая известная достопримечательность поселка — Меджибожский замок, который считается одним из наиболее сохранившихся фортификационных комплексов Украины. Его называют второй по популярности крепостью Хмельницкой области после Каменец-Подольской.

Меджибожский замок. Фото: Викимедиа

Замок возвышается на мысе между реками Южный Буг и Бужок. Именно такое расположение определило его необычную треугольную форму. Толщина стен местами достигает четырех метров, а высота отдельных участков — до 17 метров. На протяжении веков крепость выдерживала татарские набеги, переходила от литовцев к полякам, казакам и туркам, оставаясь одним из ключевых оборонных пунктов Подолья.

Замковая церковь Святого Николая. Фото: Викимедиа

Сегодня на территории замка работает Государственный историко-культурный заповедник "Меджибож", где регулярно проводятся фестивали, исторические реконструкции, выставки и научные конференции. Заповедник также входит в европейскую сеть крепостей FORTE CULTURA.

Поселок "между Богами"

Название Меджибожа происходит от его расположения между двумя реками — Южным Бугом и Бужком, которые в древности называли Богом и Божком. Первые летописные упоминания о поселениях датируются 1146 годом.

В XVI веке город получил Магдебургское право, активно развивался как торговый центр и стал одним из важнейших населённых пунктов Подолья. Из-за выгодного расположения он играл значительную роль в контроле торговых путей между Центральной и Восточной Европой.

Руины костёла Святой Троицы XVII века. Фото: Украина Инконгнита

Святыня для паломников со всего мира

Меджибож известен не только своей крепостью. Именно здесь жил и был похоронен Израэль Баал Шем Тов – основатель хасидизма, одного из самых влиятельных направлений иудаизма.

Каждый год в поселок приезжают тысячи паломников из разных стран мира, чтобы посетить его могилу. Именно поэтому Меджибож давно известен далеко за пределами Украины как важный центр религиозного туризма.

Место захоронения Израиля Баал Шем Това. Фото: Открытые источники

Почему это важно

Программа The Best Tourism Villages отмечает небольшие населенные пункты, которые сохраняют культурное наследие, традиционный образ жизни и одновременно успешно развивают туризм. Для победы недостаточно иметь красивые достопримечательности – оценивается также устойчивое развитие общества, сохранение природы, поддержка местных ремесел и качество туристической инфраструктуры.

Поэтому номинация Меджибожа свидетельствует о международном признании туристического потенциала поселка. Если он попадет в финальный список, это может стать дополнительным толчком для развития туризма не только в Хмельницкой области, но и в Украине в целом.

Напомним, неподалеку от Полтавы есть настоящее историческое сокровище — старинный казацкий городок Опишня, который к тому же является главным центром гончарства в Украине. Он настолько удивляет и привлекает туристов, что его также номинировали на мировую премию лучших туристических общин The Best Tourism Villages 2026 от ООН.