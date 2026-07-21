Своє найкраще життя вже прожив. "Мадяр" розповів, що робитиме після війни (відео)

Український офіцер дав відвертий коментар про своє майбутнє

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Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, чим займеться після війни. Засновник підрозділу "Птахи Мадяра" розуміє, що не зможе повернутися до колишнього життя через те, що знаходиться на прицілі російських спецслужб.

Про це "Мадяр" заявив в інтерв’ю британському журналісту Кейліну Робертсону. Роберт зазначив, що Росія навіть без Путіна намагатиметься затягнути Україну до "міфічного СРСР".

Якщо говорити про мене особисто, будучи пріоритетною ціллю спецслужб країни агресора, мій стиль життя не передбачає повернення до колишнього звичайного мирного життя, так чи інакше. Але я з цього приводу абсолютно не зволожуюсь, і рожевих окулярів не одягаю. Я своє найкраще життя вже прожив. Роберт Броуді

"Мадяр" також розповів про одну свою мрію. Він має намір завершити будівництво парку українських сучасних скульптур.

Життя, пронизане любов’ю до мистецтва, продовжується і зараз. Я ніколи не оприлюднював, що мрію завершити будівництво знакового парку українських сучасних скульптур, яке триває весь проміжок війни. Ми його навіть не зупиняли. Ми просто про це не розповідаємо з причин безпеки для того, щоб хробаки (так "Мадяр" називає російських окупантів, — Ред.), які дізнаються, де парк створюється на території України… Вони просто над ним познущаються, ракетами потреплять і таке інше. Роберт Броуді

Бровді зазначив, що коли війна зупиниться, вона не закінчиться, а президент РФ Володимир Путін або його наступники все одно ментально будуть тягнуться до того, щоб "відплатити українцям" за приниження на фронті й зібрати так звану "СРСР 2.0".

Україна залишатиметься у тривалому проміжку часу у підвищеному емоційному, психологічному та військовому тонусі. Відчуваючи на собі ще відлуння болю, війни, які торкнулися майже кожної сім’ї. Так чи інакше, того життя, яке було у кожного з нас, уже не буде. Роберт Броуді

Раніше "Мадяр" став головним героєм мемів. Це сталося після успішних атак Сил безпілотних систем на російські танкери та інші судна в Азовському та Чорному морях у липні 2026 року. До цього Росія оголосила Бровді у "міжнародний розшук". У РФ звинувачують "Мадяра" у "терористичній діяльності".