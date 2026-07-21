Свою лучшую жизнь уже прожил. "Мадяр" рассказал, что будет делать после войны (видео)

Украинский офицер дал откровенный комментарий о своем будущем

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Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, чем займется после войны. Основатель подразделения "Птахи Мадяра" понимает, что не сможет вернуться к прежней жизни, из-за того, что находится на прицеле российских спецслужб.

Об этом "Мадяр" заявил в интервью британскому журналисту Кейлину Робертсону. Роберт отметил, что Россия даже без Путина будет пытаться затянуть Украину в "мифический СССР".

Если говорить обо мне лично, будучи в приоритетных целях спецслужб страны агрессора, мой стиль жизни не предполагает возвращения к прежней обычной мирной жизни, так или иначе. Но я по этому поводу абсолютно и не увлажняюсь, и розовых очков не одеваю. Я свою лучшую жизнь уже прожил. Роберт Броуди

"Мадяр" также рассказал об одной своей мечте. Он хочет завершить строительство парка украинских современных скульптур.

Жизнь, пронизанная любовью к искусству, продолжается и сейчас. Я никогда не обнародовал, что мечтаю завершить строительство знакового парка украинских современных скульптур, строительство которого длится весь промежуток войны. Мы его даже не останавливали. Мы просто об этом не рассказываем по причинам безопасности для того, чтобы черви (так "Мадяр" называет российских оккупантов, — Ред.), которые узнают, где парк создается на территории Украины… Они просто над ним поиздеваются, ракетами потреплют и так далее. Роберт Броуди

Бровди отметил, что когда война остановится, она не закончится, а президент РФ Владимир Путин или его преемники все равно будут ментально тянутся к тому, чтобы "отплатить украинцам" за унижение на фронте и собрать так называемую "СССР 2.0".

Украина будет оставаться в длительном промежутке времени в повышенном эмоциональном, психологическом и военном тонусе. Чувствуя на себе еще отголоски боли, войны, которые, коснулись почти каждой семьи. Так или иначе, той жизни, которая была у каждого из нас, уже не будет. Роберт Броуди

Ранее "Мадяр" стал главным героем мемов. Это произошло после успешных атак Сил беспилотных систем на российские танкеры и другие суда в Азовском и Черном морях в июле 2026 года. До этого Россия объявила Бровди в "международный розыск". В РФ обвиняют "Мадяра" в "террористической деятельности".