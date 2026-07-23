Будущее Федорова, замена Сырского и переговоры с Россией: Зеленский сделал ряд важных заявлений

Среди главных тем — возможное завершение боевых действий, устойчивость страны и обновление командования

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Завершение войны остается главным приоритетом для Украины, но в то же время стране необходимо уркеплять оборону, держать устойчивость на фронте и готовиться к возможным вызовам, с которыми придется столкнуться этой зимой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции, на которой присутстсвовал корреспондент "Телеграфа".

Переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны остается главным приоритетом, однако для этого страна должна сохранять устойчивость на фронте и единство внутри государства.

При этом украинская армия должна держать оборону, поскольку стойкость на поле боя является важным аргументом в ходе любых переговоров.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в дипломатическом пути завершения войны, однако Россия рассматривает и другой сценарий — продолжение боевых действий и их расширение.

"Нужно, чтобы мы нашли возможность сесть за стол переговоров с Россией и закончить эту войну. Это приоритет, на чем я фокусируюсь", — сказал президент.

Должность для Михаила Федорова

Владимир Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову продолжить работу в правительстве на должности вице-премьер-министра по вопросам военных инноваций.

По его словам, данное направление требует координации между Минобороны, Генеральным штабом, армией и Офисом президента.

Михаил Федоров. Коллаж: "Телеграф"

Про Сырского

Зеленский подчеркнул, что опыт Александра Сырского и Андрея Гнатова не должен быть потерян после смены руководства армии. Бывшие командиры будут помогать новому командованию.

Главная задача — обеспечить стабильность войска и совместно решать вопросы обороны, защиты неба и мобилизации.

Александр Сырский. Коллаж: "Телеграф"

Трехсторонняя встреча по войне

Переговоры о завершении войны могут быть возобновлены, но многое зависит не только от Киева. Как говорит Зеленский, сейчас обсуждаются возможные форматы дальнейших контактов с американской стороной, после чего может состояться диалог с участием Украины, США и России.

"Я получаю соответствующие предложения, мы будем обсуждать их с американцами. Я попробую, чтобы мы это сделали в ближайшее время. Почему? Потому что после этого американцы будут общаться с русскими. Обычно последний год именно так, в таком формате это происходило. После этого мы сможем, если будем понимать, что у нас есть возможности обсуждать серьезно этот план, я думаю, будет тогда трехсторонняя встреча

Если бы от нас зависело, это были бы большие встречи. Но не всё зависит от нас. Американцы хотят встречаться, но мы должны не забывать, что американцы фокусируются на Иране. Это проблема для нас по антиполистике, по отношению американцев к войне России против Украины. Будем бороться за мир, будем бороться за дипломатию", — отметил он.

В Кремле есть сторонники продолжения войны

Зеленский отметил, что среди российских представителей есть разные позиции относительно дальнейшего ведения войны. Некоторые понимают экономические и логистические проблемы, которые создала война, однако военные круги выступают за ее продолжение и увеличение мобилизации.

"У Путина есть люди, которые хотят закончить войну, видят экономический коллапс, логистический коллапс, но есть military people, которые хотят расширения войны, увеличения мобилизации. Они этого хотят, хотят нас убивать, хотят продолжения этой войны. Поэтому нужно готовиться к плану прохождения зимы", — объяснил он.

Украина готовится к сложной зиме

Одним из главных направлений работы нового правительства станет подготовка Украины к зимнему периоду. Особое внимание будетуделено энергетике, сельскому хозяйству, логистике и защите критической инфраструктуры.

Президент говорит, что именно энергетика была одним из факторов при выборе нового премьер-министра.

"Я фокусировался при выборе премьер-министра как раз на энергетику. Премьер-министр, энергетик – это, на мой взгляд, взвешенное решение. Отдельно вызов сельского хозяйства", — резюмировал глава государства.

Владимир Зеленский. Фото: Facebook

Россия пытается заблокировать экспорт зерна

Отдельным вызовом президент называет ситуация с зерновым коридором и украинскими портами. По его словам, РФ и дальше будет атаковать суда и пытаться ограничить экспорт украинского зерна.

"Мы это понимали уже пару месяцев назад, что они будут делать. Они будут делать все, чтобы заблокировать нам зерновой коридор. Вы знаете, что вчера премьер-министр уже заявил, что ни одно судно не смогло зайти в порт. То есть они били по всем судам. Они будут это увеличивать. Для этого приняли решение, что отдельный человек должен заниматься именно этим направлением. Поэтому логистика, наше зерно, сельское хозяйство, энергетика – это очень важные вещи. Так же, как и планы устойчивости, которыми я, честно говоря, между нами, пока полностью не доволен. Нам нужно очень быстро включаться. И я думаю, что это самая главная для нового министра инфраструктуры, самая главная задача. Сейчас они разделены, то есть он должен фокусироваться на этом безусловно", — говорит он.

В армии будет обновление кадров

Зеленский заявил о необходимости в перезагрузке кадрового состава в Силах обороны.

По его словам, новый главнокомандующий должен получить предложения по дальнейшим изменениям, а опыт предыдущего командования необходимо сохранить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Зеленского рассказали о важных санкциях ЕС против Москвы.