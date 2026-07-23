"Є три посади": Федоров відповів на пропозицію Зеленського

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Колишній глава Міністерства оборони Михайло Федоров публічно прокоментував пропозицію Володимира Зеленського обійняти нову посаду. Ексочільник МО ухвалив радикальне рішення.

Про це "Телеграфу" стало відомо з пресрелізу відповіді Федорова.

"Я вдячний Президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, — Президент України, Міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України.

Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони", — зазначив Федоров.

За його словами, жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які його команда вже розпочала в Міністерстві оборони.

"Для мене питання ніколи не було в посаді чи статусі, а лише в можливості реально впливати на результат і наближати перемогу України", — додав колишній міністр оборони.

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