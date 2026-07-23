"Есть три должности": Федоров ответил на предложение Зеленского насчет нового места

У такого решения есть одна причина

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Бывший глава Министерства обороны Михаил Федоров публично прокомментировал предложение Владимира Зеленского занять новую должность. Эск-руководитель МО принял радикальное решение.

Об этом "Телеграфу" стало известно из пресс-релиза ответа Федорова.

"Я благодарен Президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве только три должности, которые кроме военных на поле боя реально определяют ход войны, — Президент Украины, Министр обороны и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности Министра обороны", — отметил Федоров.

По его словам, ни у одной из других должностей нет реальных полномочий, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить начатую трансформацию армии, планировать и реализовывать асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие вещи, которые его команда уже начала в Министерстве обороны.

"Для меня вопрос никогда не был в должности или статусе, а только в возможности реально влиять на результат и приближать победу Украины", — добавил бывший министр обороны.

Отметим, что Зеленский предложил Федорову несуществующую должность – вице-премьер-министр Украины по военным новациям. Вероятно, этот пост сделают специально для бывшего министра.

Также Федоров подчеркнул, что в январе 2026 года его команда пришла в Министерство обороны с конкретным планом, как закончить войну: защитить небо, остановить фронт и нанести удар по экономике врага. Мы назвали этот план AIR-LAND-ECONOMY.

"В течение шести месяцев мы последовательно реализовывали именно этот план. Впервые за последние годы Украина начала перехватывать инициативу. Наши общие результаты создали то, чего раньше не было — окно возможностей, чтобы заставить Россию к миру силой. И его нельзя потерять", — объяснил экс-министр.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие шансы у Федорова стать президентом Украины.