Чому посилки з-за кордону не приходять вчасно: у "Новій Пошті" пояснили причину затримок

Клієнти можуть чекати на відправлення тижнями

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Міжнародні посилки "Нової пошти" почали затримуватися після того, як унаслідок російської атаки в ніч проти 19 липня був зруйнований один із ключових митно-логістичних терміналів компанії під Києвом.

Про це розповіла пресслужба "Нової пошти" в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

"В ніч на 19 липня внаслідок масованої атаки ворога на Київщину було зруйновано один із ключових митно-логістичних терміналів Nova Global. Термінал забезпечував митне оформлення та подальший розподіл міжнародних відправлень по всій території України", — повідомили у компанії.

Що відомо про пошкоджений комплекс Amtel

Митний склад Nova Global розташовувався на території логістичного комплексу Amtel під Києвом. Саме через цей об'єкт проходила частина міжнародних відправлень компанії — від митного оформлення до подальшого розподілу по Україні.

Після руйнування складу Nova Global була змушена перенести частину операцій на резервні потужності. Через це збільшилося навантаження на інші ланки системи, що й стало причиною тимчасових затримок із міжнародними посилками.

Логістичний комплекс Amtel після удару

Чому виникли затримки

Після знищення об'єкта Nova Global активувала резервні потужності та перенаправила логістичні операції на резервний термінал у Львові.

"Nova Global оперативно активувала резервні потужності та перенаправила логістичні операції й процеси митного оформлення на резервний термінал. У зв'язку з переналаштуванням логістичних процесів можливі тимчасові затримки в обробці та доставці міжнародних відправлень", — зазначили в компанії.

Наразі Nova Global не називає конкретних термінів повного відновлення роботи.

Водночас компанія запевняє, що працює над поверненням до стандартних строків доставки.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за ваше розуміння. Ми працюємо над якнайшвидшим поверненням до стандартних термінів обробки і доставки", — наголосили в Nova Global.

Раніше "Телеграф" розповідав, як отримати відшкодування за втрачену через атаку посилку та що обов'язково треба вказати у заяві.