Росія знищила вашу посилку? У "Новій пошті" пояснили, як повернути кошти

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На тлі регулярних та цілеспрямованих атак Росії на термінали "Нової пошти", у компанії розповіли, як повернути гроші за втрачену посилку. Якщо відправлення було пошкоджене або знищене внаслідок ворожої атаки, НП самостійно зв’язується з клієнтом та повідомляє про подальші кроки для отримання компенсації.

"Телеграф" звернувся до "Нової пошти" за роз'ясненням, як діяти, якщо відправлення знищене в ході атаки. У цьому випадку на сторінці відстеження посилки у застосунку НП з'являється статус "втрачено внаслідок військових дій".

Ворог знищує термінали Нової пошти. Фото: НП

Якщо посилку знищено через ворожу атаку, представники "Нової пошти" зв'язуються з клієнтом та надають йому інструкцію щодо оформлення звернення на компенсацію. Його також можна самостійно оформити через мобільний застосунок, у відділенні або через контакт-центр.

"Після подання звернення на компенсацію та його розгляду кошти виплачуються на реквізити, зазначені клієнтом. Ми прагнемо вирішувати такі питання максимально швидко. Більшість звернень опрацьовується протягом кількох днів після отримання необхідної інформації", — відповіли "Телеграфу" у НП.

Журналіст "Телеграфа" через атаку на один з терміналів "Нової пошти" втратив посилку з AliExpress (онлайн-маркетплейс, який переважно об'єднує продавців з Китаю). Всі покупки там оплачуються одразу, лише після цього їх відправляють покупцю. Цікаво, що коли НП вже повідомила, що посилку знищено через російський удар, в AliExpress продовжували стверджувати, що терміни поставки збільшено через високий попит.

Статус відстеження замовлення НП

Статус відстеження замовлення AliExpress

Як писав "Телеграф", після атаки на термінал "Нової пошти" у Кривому Розі, компанія звернулась до українців та заявила, що попри атаку, безперервність логічних процесів забезпечена. У компанії наголосили, що життя співробітників та клієнтів є пріоритетом для НП.