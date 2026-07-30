Українські заводи російських олігархів виставили на продаж: куди підуть гроші

Україна продає великі підприємства

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Фонд державного майна України оголосив проведення аукціонів. Буде продано кілька великих об’єктів промисловості.

Про це повідомляє пресслужба організації. Частина підприємств належала підсанкційним російським олігархам.

З молотка підуть Одеський припортовий завод (ОПЗ) та ще три об’єкти. Аукціони призначено на осінь 2026 року.

13 жовтня — ПАТ "Сумихімпром"

19 жовтня – АТ "Одеський припортовий завод"

Одеський припортовий завод/Фото: spfu.gov.ua

20 жовтня – ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат"

Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат/Фото: spfu.gov.ua

20 жовтня — ТОВ "Мотордеталь-Конотоп"

Останні два об’єкти належали олігархам із РФ: Михайлу Шелкову та екссенатору Сергію Калашнику відповідно.

Російський мільярдер Шелков володів Демуринським гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) — одним із найбільших виробників титану у світі, який входив до структури держкорпорації "Ростех" — з 2012 року.

Після повномасштабного вторгнення РФ майновий комплекс ГЗК, 100% корпоративних прав, автопарк та банківські рахунки підприємства було заарештовано в рамках кримінального провадження.

За рішенням Вищого антикорупційного суду активи було конфісковано в дохід України через санкції, введені проти Шелкова рішенням РНБО ще у червні 2021 року. Сьогодні комбінат контролюється Фондом державного майна.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) з’ясувало, що до початку повномасштабної війни Шелков залучив Демуринський ГЗК для організації прихованих поставок українського титану на російський ринок через австрійську компанію-прокладку.

Завод "Мотордеталь-Конотоп", що спеціалізується на випуску гільз циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів, перейшов під управління структур Калашника ще 2011 року.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ та запровадження санкцій Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) ініціював стягнення активу на користь держави, мотивуючи це тим, що діяльність підприємства наповнювала російський бюджет та підтримувала військово-промисловий комплекс РФ. У серпні 2023 року завод було остаточно націоналізовано і зараз контролюється Фондом державного майна України.

Додамо, що 100% коштів від продажу конфіскованого майна росіян буде направлено до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Водночас кошти від приватизації ОПЗ та "Сумихімпром" підуть у державний бюджет.

Зазначимо, у ніч на 30 липня РФ завдала масованого удару по Україні. Постраждала столиця і не лише.