"Уперше таке бачу": в Україні помітили рідкісного коника-мутанта (фото)

Такі особини найчастіше довго не живуть

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Українка зафільмувала коника з незвичайним забарвленням. Найімовірніше, їй зустрівся рідкісний мутант.

Про несподівану зустріч розповіла користувачка соціальної мережі Threads під ніком evheniia.uawm. За її словами, такий екземпляр вона бачить уперше у житті.

"Ділюся з вами знахідкою дня", — пише дівчина.

Рожевий коник

Дійсно, на прикріпленому фото можна побачити коника незвичного рожевого кольору.

Як підказала нейромережа Gemini, опублікований кадр – не "Фотошоп". Це справжнє, не фейкове природне явище під назвою еритризм (рідкісна генетична мутація). Сутність відхилення полягає у тому, що в таких особин порушено вироблення природного (зеленого чи коричневого) пігменту, а червоний колір починає переважати. Грубо кажучи, мутація схожа з альбінізм тільки з перекосом в рожевий колір.

Також ШІ підказує, що насправді рожеві коники з’являються не так уже й рідко, проте зустріти їх в природі — великий удача. Без природного маскування вони швидко стають здобиччю для хижаків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка виявила у себе в садку незвичайного павука з екзотичною зовнішністю. Він здатний змінювати своє забарвлення, як справжній хамелеон.