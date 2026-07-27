В Україні хочуть скасувати утримання з виплат військовим: про що мова

Чому просять не стягувати аліменти з виплат

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В Україні пропонують не враховувати додаткову винагороду військовослужбовців за участь у бойових діях під час розрахунку аліментів. Авторка ініціативи вважає, що ці виплати мають особливий статус, оскільки пов’язані з ризиком для життя та здоров’я військових.

Відповідну петицію №41/010385-26еп було опубліковано на офіційному порталі електронних петицій Кабінету Міністрів України. Її автором виступила Яна Дорошенко.

Чому пропонують змінити правила

Авторка петиції наголошує, що ініціатива не передбачає скасування аліментних зобов’язань військових чи обмеження прав дітей.

У зверненні зазначається, що аліменти й надалі мають утримуватися з основного грошового забезпечення військовослужбовців — зокрема посадового окладу та постійних надбавок.

Водночас бойову додаткову винагороду пропонують виключити з переліку доходів, із яких здійснюється стягнення.

"Бойова додаткова винагорода виплачується за безпосередню участь у бойових діях, виконання завдань, ризик для життя і здоров’я та захист України. Вона є компенсацією за виняткові умови служби, а не постійним заробітком, тому повинна залишатися у повному розпорядженні військовослужбовця", — зазначено в в тексті петиції.

Петиція №41/010385-26еп

Які зміни хочуть внести

Ініціаторка звернення закликає Кабінет Міністрів розробити законодавчі зміни, які закріплять окремий статус бойових виплат.

Зокрема, пропонується:

не вважати бойову додаткову винагороду доходом, із якого стягуються аліменти;

здійснювати утримання аліментів лише з базових і постійних видів грошового забезпечення військових;

законодавчо визначити різницю між регулярним доходом та виплатами за участь у бойових діях.

Збір підписів під ініціативою розпочався 24 липня 2026 року. Для того щоб уряд розглянув звернення, воно має набрати 25 тисяч голосів. Станом на момент публікації до завершення збору підписів залишалося 89 днів.

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