Дешево, але з підступом: у Львові здають квартиру одразу з двома несподіваними особливостями (фото)

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У Львові, який є одним із найдорожчих за вартістю оренди житла, здають однокімнатну квартиру за 5 000 гривень. Проте господарі уточнили один важливий нюанс, що може сподобатися далеко не кожному.

Відповідне оголошення було опубліковано на популярній платформі OLХ. У ньому зазначено, що йдеться про квартиру-кавалерку на вулиці Варшавська-Вишнева. Точніше, це окремий будиночок.

Згідно з оголошенням, житло обладнане розкладним диваном, шафою, двоконфорковою електричною плитою, газовою плитою-пічкою, мийкою, бойлером, холодильником, пилососом, а також посудом та постільним приладдям.

Кавалерка у Львові. Фото: ОЛХ

Кавалерка у Львові. Фото: ОЛХ

Також орендарям обіцяють доступ до двору, альтанки та басейну.

Але головні нюанси пропозиції полягає в тому, що туалет розташований на вулиці, а душовою можна користуватися лише в будинку власників.

Автор оголошення зазначив, що житло розраховане переважно на одного студента або працюючу молоду людину. У разі проживання двох осіб вартість оренди житла буде переглянута.

Кавалерка у Львові. Фото: ОЛХ

Ціни на оренду квартир в Україні

За даними "РБК-Україна", через фактори безпеки ціни на оренду житла за останній рік у західних регіонах зростали значно швидше, ніж навіть у столиці. Таким чином, ціна оренди однокімнатних квартир в Ужгороді збільшилась на 19%, в Івано-Франківську – на 22%, а у Львові – на 29%.

Середня ціна оренди однокімнаної квартири у Львові складає 22500 грн.

Ціни на оренду квартир в Україні. Інфографіка — РБК-Україна

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Івано-Франківську здають "троячку" за 6 тисяч гривень з вагоном "сюрпризів".