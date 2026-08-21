Ніякого візиту на День Незалежності? Чому Кушнера і Віткоффа закликають усунути від переговорів

Що не так із переговорниками команди Трампа

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу не варто їхати до України, а їхній можливий візит у День Незалежності взагалі не має практичного сенсу. Їхня поява в Києві саме 24 серпня виглядала б особливо суперечливою з огляду на їхню роль у переговорному процесі та контакти з російською стороною.

Чому представників Дональда Трампа варто усунути від переговорів розповів в інтерв'ю "Телеграфу" відомий дипломат і політик Роман Безсмертний.

"Це свято України": чому візит у День Незалежності викликає заперечення

Можливий візит Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до України, зокрема у День Незалежності, не має практичного сенсу. Роман Безсмертний заявив, що не уявляє, яку роль представники президента США могли б відіграти у святкуванні головного державного свята України.

"Він неможливий на День Незалежності, адже це свято України. Яку роль можуть ці два мародери відігравати в цей день в Україні? Я не знаю", — сказав Безсмертний.

Дипломат додав, що сам би категорично виступив проти їхньої появи в Україні саме 24 серпня.

"Я би категорично заявив, що вам не можна тут з'являтися в День Незалежності України, бо все, що ви робили, це пакостили, щоб цей день не настав", — заявив він.

За словами Безсмертного, Кушнера та Віткоффа давно варто було усунути від переговорного процесу.

Що Безсмертний каже про переговори з Росією

Дипломат заявив, що обидва представники Трампа разом зі своїм російським співрозмовником Кирилом Дмитрієвим, за його оцінкою, використовували переговорний процес не для пошуку реального рішення.

"Цих двох бариг і мародерів треба було давним-давно виперти із цього процесу. Не вилучити, не вигнати, а саме виперти", — сказав Безсмертний.

Він додав, що про необхідність відсторонити Кушнера і Віткоффа, на його переконання, потрібно було прямо говорити президенту США Дональду Трампу.

"Про це треба було абсолютно чітко і відверто сказати Трампу, тому що ці двоє разом зі своїм московським візаві Дмитрієвим займалися просто мародерством, прикриваючись переговорним процесом", — заявив дипломат.

Водночас Безсмертний звернув увагу, що російська сторона продовжує контактувати з американськими представниками. Зокрема, він згадав готовність представників Кремля приймати їх у Москві.

"Але зверніть увагу, як їх готові приймати Лавров, Пєсков. От хай шурують туди", — сказав він.

Чи означає це кінець переговорів

На запитання, чи не призведе припинення контактів із Кушнером та Віткоффом до руйнування переговорного процесу, Безсмертний поставив під сумнів сам факт його ефективності.

Він нагадав про заяви російських посадовців, які, за його словами, вже дали зрозуміти, що Москва не готова йти на заморожування війни.

"А нащо себе дурити? Лавров дав відповідь на питання, Ушаков також. Для чого грати в переговорний процес?" — заявив дипломат.

Водночас Безсмертний не виключив, що Україна та її партнери можуть продовжувати контакти з тактичних причин. За його словами, публічно може бути відомо далеко не все, що відбувається за лаштунками війни та дипломатії.

"Хоча, якщо тактика цього потребує, то я "за". Ми ж можемо чогось не знати. Можливо, тактика ведення війни потребує цих балачок", — сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Безсмертний прокоментував помилки Федорова і важку зиму.