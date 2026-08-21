Буде, як Маск. Де Федоров зробив свою головну помилку

Чи зможе ексміністр побудувати політичну кар'єру

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Михайло Федоров може ще пройти довгий шлях у великій політиці, але говорити про нього як про сформованого самостійного політика поки що зарано. Водночас можливі суперечки з президентом Володимиром Зеленським, не означають остаточного розриву між ними.

Таку оцінку в інтерв'ю "Телеграфу" дав відомий дипломат і політик Роман Безсмертний. Він розповів, що, на його думку, чекає на Федорова в політиці, де той уже припустився помилок і чому досвід роботи з технологіями ще не гарантує успіху в публічній сфері.

Посвариться, але зв'язок із Зеленським відновить

На думку Безсмертного, у майбутньому Федоров може вступати в суперечки із Зеленським. Однак це не означає, що їхній політичний зв'язок буде остаточно розірваний.

Дипломат порівняв можливий розвиток цих відносин із ситуацією навколо Ілона Маска.

"З Федоровим відбудеться те, що відбулося з Маском: він посперечається трохи, але вони все одно відновлять зв'язок із президентом Зеленським. Бо поступово Федоров, як і Маск, буде розуміти, що ідея первинна, а те, чим він займається — це інструмент", — сказав Безсмертний.

За його словами, час, який зараз має Федоров, може стати для нього періодом політичного становлення.

До фінішу політичної кар'єри ще далеко

Водночас Безсмертний не вважає, що Федоров уже пройшов основний шлях до самостійної політичної кар'єри. Навпаки, дипломат переконаний, що він поки що фактично перебуває лише на самому її початку.

"Час, який зараз отримує Федоров, він його відшліфує. Чи можна сказати, що Федоров знаходиться на фінішній прямій до політичної кар'єри? Ні. Він навіть на нульову відмітку не став", — наголосив дипломат.

Де Федоров уже припустився помилки

Одним із таких моментів Безсмертний назвав ситуацію навколо "картонкового Майдану". На його думку, Федоров висував претензії Зеленському через недостатню комунікацію із суспільством, але сам при цьому не пішов на прямий діалог із людьми.

"Пред'являючи претензії президенту Зеленському, що той не комунікує з суспільством, він сам не комунікує з суспільством", — зазначив Безсмертний.

Саме тут, на думку дипломата, проявилася одна з ключових проблем Федорова як потенційного публічного політика. Безсмертний вважає, що Федоров помилково сприймає технології та соціальні мережі як достатній інструмент для комунікації із суспільством.

"Він цього не робить, тому що думає, що "залізо", тобто соціальні мережі, замінюють комунікації. Він помиляється. Комунікації складаються з живого діалогу, монологів, соціальних мереж, друкованих матеріалів, програм, заяв", — пояснив дипломат.

За словами Безсмертного, Федорову ще належить зрозуміти принципову різницю між роботою з технологіями та публічною політикою.

"Він не розуміє цей перехід від технологій до публічної політики. Це інша сфера, де працюють інші інструменти", — резюмував Безсмертний.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на Заході коментують гучну заяву Федорова.