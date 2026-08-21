Будет как Маск. Где Федоров совершил свою главную ошибку

Сможет ли эксминистр построить политическую карьеру

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Михаил Федоров может еще пройти долгий путь в большой политике, однако говорить о нем как о сформировавшемся самостоятельном политике пока рано. В то же время возможные споры с президентом Владимиром Зеленским не означают окончательного разрыва между ними.

Такую оценку в интервью "Телеграфу" дал известный дипломат и политик Роман Бессмертный. Он рассказал, что, по его мнению, ждет Федорова в политике, где тот уже допустил ошибки и почему опыт работы с технологиями еще не гарантирует успеха в публичной сфере.

По мнению Бессмертного, в будущем Федоров может вступать в споры с Зеленским. Однако это не означает, что их политическая связь будет окончательно разорвана.

Дипломат сравнил возможное развитие этих отношений с ситуацией вокруг Илона Маска.

"С Федоровым произойдет то, что произошло с Маском: он немного поссорится, но они все равно восстановят связь с президентом Зеленским. Потому что постепенно Федоров, как и Маск, будет понимать, что идея первична, а то, чем он занимается, — это инструмент", — сказал Бессмертный.

По его словам, время, которое сейчас есть у Федорова, может стать для него периодом политического становления.

До финиша политической карьеры еще далеко

В то же время Бессмертный не считает, что Федоров уже прошел основной путь к самостоятельной политической карьере. Напротив, дипломат убежден, что сейчас он фактически находится лишь в самом ее начале.

"Время, которое сейчас получает Федоров, его отшлифует. Можно ли сказать, что Федоров находится на финишной прямой к политической карьере? Нет. Он даже на нулевую отметку не стал", — подчеркнул дипломат.

Где Федоров уже допустил ошибку

Одним из таких моментов Бессмертный назвал ситуацию вокруг "картонного Майдана". По его мнению, Федоров предъявлял претензии Зеленскому из-за недостаточной коммуникации с обществом, однако сам при этом не пошел на прямой диалог с людьми.

"Предъявляя претензии президенту Зеленскому, что тот не коммуницирует с обществом, он сам не коммуницирует с обществом", — отметил Бессмертный.

Именно здесь, по мнению дипломата, проявилась одна из ключевых проблем Федорова как потенциального публичного политика. Бессмертный считает, что Федоров ошибочно воспринимает технологии и социальные сети как достаточный инструмент для коммуникации с обществом.

"Он этого не делает, потому что думает, что "железо", то есть социальные сети, заменяют коммуникации. Он ошибается. Коммуникации состоят из живого диалога, монологов, социальных сетей, печатных материалов, программ, заявлений", — пояснил дипломат.

По словам Бессмертного, Федорову еще предстоит понять принципиальную разницу между работой с технологиями и публичной политикой.

"Он не понимает этот переход от технологий к публичной политике. Это другая сфера, где работают другие инструменты", — резюмировал Бессмертный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на Западе комментируют громкое заявление Федорова.