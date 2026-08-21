Українців лякають "страшною" зимою: чи готуються до неї люди і як

Мешканці приватних домівок взяли все у свої руки, а городяни сподіваються на теплу зиму та владу

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Зима 2026-2027 років може стати найскладнішою в історії України. Через постійні удари Росії окремі регіони країни можуть залишитися без електроенергії на кілька діб, а у разі серйозних руйнувань підстанцій або теплоелектроцентралей і довше.

"Телеграф" поцікавився у своїх читачів у Facebook, як вони готуються до потенційних тривалих блекаутів. У мережі зазначили, що це дуже складне і болюче питання, проте не вирішуваних завдань не існує.

Багато користувачів плекають надію на теплу зиму та досвід минулих років. А от мешканці сіл та приватних будинків сподіваються винятково на себе, а тому розпочали підготовку до зими ще навесні 2026 року. Дана категорія громадян заготовила дрова, вугілля тощо до майбутніх холодів, так що без їжі та тепла вони точно не залишаться.

Декілька читачів наочно показали, як переживатимуть потенційні блекаути. Наприклад, Валентина Харченко поділилася знімком казанка, пристосованого для приготування на відкритому вогні.

Петро Панченко похвалився своїм запасом дров.

А Людмила Заворотна продемонструвала, як іде заготівля твердого палива для її домогосподарства.

Нагадаємо, у Верховній Раді України не чекають критичних блекаутів майбутньої зими, попри песимістичні прогнози. З усім тим, короткострокові відключення у зв’язку з обстрілами можливі.