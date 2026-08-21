Украинцев пугают "страшной" зимой: готовятся ли к ней люди и как

Жители частных домой взяли все в свои руки, а горожане надеются на теплую зиму и власти

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Зима 2026-2027 годов может стать самой сложной в истории Украины. Из-за постоянных ударов России отдельные регионы страны могут остаться без электроэнергии на несколько суток, а в случае серьезных разрушений подстанций или теплоэлектроцентралей и дольше.

"Телеграф" поинтересовался у своих читателей в Facebook, как они готовятся к потенциальным длительным блэкаутам. В сети отметили, что это очень сложный и болезненный вопрос, однако нерешаемых задач не существует.

Многие пользователи надеются на теплую зиму и опыт прошлых лет. А вот жители сел и частных домов надеются исключительная на себя, а потому начали подготовку к зиме еще весной 2026 года. Данная категория граждан заготовила дрова, уголь и тд к грядущим холодам, так что без еды и тепла они точно не останутся.

Несколько читателей наглядно показали, как будут переживать потенциальные блэкауты. К примеру, Валентина Харченко поделилась снимком котелка, приспособленном для готовки на открытом огне.

Петр Панченко похвастался своим запасом дров.

А Людмила Заворотная продемонстрировала, как идет заготовка твердого топлива для ее домохозяйства.

Напомним, В Верховной Раде Украины не ждут критических блэкаутов грядущей зимой, несмотря на пессимистические прогнозы. Тем не менее краткосрочные отключения в связи с обстрелами возможны.