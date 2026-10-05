Чи піде Росія в наступ на Чернігівщину: командувач Нацгвардії назвав ключову умову

Півненко розкрив можливий сценарій наступу РФ

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Росія може розглядати можливість наступу на Чернігівщину, однак для цього їй необхідно накопичити значний військовий ресурс. Йдеться, зокрема, про формування угруповання чисельністю близько 70 тисяч військовослужбовців та достатній потенціал для подальших дій у напрямку Києва.

Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко. Більше читайте у матеріалі: Буферна зона до 10 км та війська КНДР: командувач Нацгвардії розкрив задум росіян.

Питання можливого розвитку подій на півночі Півненко також обговорював із головнокомандувачем ЗСУ.

"Щодо планів наступу ворога на Чернігівщину, в принципі, це не тільки моя думка, а загальна, я про це розмовляв з головнокомандувачем", — зазначив Півненко.

Водночас для реалізації такого сценарію російській армії доведеться накопичити значний особовий склад і відповідні можливості.

"Це можливо, якщо в них буде 70 тисяч військовослужбовців і вони наберуть все-таки той потенціал, який мінімально потрібен для наступу на Київ", — пояснив Півненко.

Олександр Півненко

Яку роль можуть відіграти північнокорейські військові

Півненко також згадав про північнокорейських військових, яких Росія залучає до війни проти України.

"І ми бачимо групу солдатів з Північної Кореї, можливо, це будуть саме північнокорейці, оскільки я вважаю, що вони їх не кинуть на складні для них напрямки, адже там ми їх дуже швидко перемелемо, і їм знову потрібно буде знову шукати цей потенціал з Північної Кореї", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий експерт назвав два етапи можливого наступу РФ на Запоріжжя.