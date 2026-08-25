Деяким українцям доведеться повертати пенсію державі: кому саме

Є ситуації, про які важливо вчасно повідомити ПФУ

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Українські громадяни можуть зіткнутися із вимогою повернути частину пенсійних виплат. Однак такий виняток може бути лише за ігнорування певних правил.

Про це розповіла адвокат, член Центру трудового права та соціального забезпечення Вищої школи адвокатури Катерина Цупка в ексклюзивному коментарі "Телеграфу": "Пенсію вимагають повернути: коли доведеться платити, а коли можна відбитися".

За її словами, питання повернення може постати у тому випадку, якщо пенсіонеру нарахували зайву суму з його вини.

"Переплата може виникнути з вини одержувача пенсії при неповідомленні або несвоєчасному повідомленні про обставини, що впливають на її розмір або право отримання", — зазначила Цупка.

Йдеться про конкретні життєві ситуації, коли пенсіонер повинен був повідомити Пенсійний фонд, але не зробив цього.

працевлаштування чи підприємницька діяльність – якщо це впливає надбавки для непрацюючих пенсіонерів;

– якщо це впливає надбавки для непрацюючих пенсіонерів; переїзд до іншої місцевості – наприклад, втрата права на надбавку за проживання у гірському районі чи зоні радіоактивного забруднення;

– наприклад, втрата права на надбавку за проживання у гірському районі чи зоні радіоактивного забруднення; відрахування з вузу або перехід на заочну форму навчання – при отриманні пенсії у зв’язку із втратою годувальника;

– при отриманні пенсії у зв’язку із втратою годувальника; зміна статусу — позбавлення статусу учасника бойових дій, ветерана війни чи інваліда;

— позбавлення статусу учасника бойових дій, ветерана війни чи інваліда; працевлаштування на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років. У такому разі виплата пенсії за вислугу років припиняється.

Про що пенсіонерам обов’язково треба повідомляти Пенсійний фонд. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Про кожну з цих змін людина має повідомити Пенсійного фонду України протягом 10 днів. Зробити це можна особисто або онлайн через веб-портал фонду.

Також Катерина Цупка називає другий сценарій, за якого повернення грошей буде необхідним.

"Переплата пенсії може виникнути як наслідок свідомих, активних та навмисних дій з боку пенсіонера", — зазначає Катерина Цупка, маючи на увазі подання недостовірних документів або зняття коштів померлого пенсіонера з картки.

Однак і в тому, і в іншому випадку висновок залишається єдиним — якщо людина сама приховала інформацію або обдурила фонд, повертати кошти доведеться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому в Україні відмовляються піднімати пенсії тим, хто отримує 4 тисячі гривень.