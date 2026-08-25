Некоторым украинцам придется возвращать пенсию государству: кому именно

Есть ситуации, о которых важно вовремя поставить в известность ПФУ

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Украинские граждане могут столкнуться с требованием вернуть часть пенсионных выплат. Однако такое исключение может быть только при игнорировании определенных правил.

Об этом рассказала адвокат, член Центра трудового права и социального обеспечения Высшей школы адвокатуры Екатерина Цупка в эксклюзивном комментарии "Телеграфу": "Пенсию требуют вернуть: когда придется платить, а когда можно отбиться".

По ее словам, вопрос возврата может появиться в том случае, если пенсионеру начислили лишнюю сумму по его вине.

"Переплата может возникнуть по вине получателя пенсии при неуведомлении или несвоевременном уведомлении об обстоятельствах, влияющих на ее размер или на право получения", — отметила Цупка.

Речь идет о конкретных жизненных ситуациях, когда пенсионер должен был уведомить Пенсионный фонд, но не сделал этого:

трудоустройство или предпринимательская деятельность – если это влияет на надбавки для неработающих пенсионеров;

– если это влияет на надбавки для неработающих пенсионеров; переезд в другую местность – например, потеря права на надбавку за проживание в горном районе или зоне радиоактивного загрязнения;

– например, потеря права на надбавку за проживание в горном районе или зоне радиоактивного загрязнения; отчисления из вуза или переход на заочную форму обучения — при получении пенсии в связи с потерей кормильца;

— при получении пенсии в связи с потерей кормильца; изменение статуса — лишение статуса участника боевых действий, ветерана войны или инвалида;

— лишение статуса участника боевых действий, ветерана войны или инвалида; трудоустройство на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет. В таком случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается.

О чем пенсионерам обязательно нужно оповещать Пенсионный фонд. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

О каждом из этих изменений человек должен сообщить в Пенсионный фонд Украины в течении 10 дней. Сделать это можно лично или же онлайн через веб-портал фонда.

Также Екатерина Цупка называет второй сценарий, при котором возврат денег будет необходим.

"Переплата пенсии может возникнуть как следствие сознательных, активных и умышленных действий со стороны пенсионера", — отмечает Екатерина Цупка, имея в виду представление недостоверных документов или снятие средств умершего пенсионера с карты.

Однако и в том и в другом случаях вывод остается единым — если человек сам скрыл информацию или обманул фонд, возвращать средства придется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в Украине отказываются поднимать пенсии тем, кто получает 4 тысячи гривен.