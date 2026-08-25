Українка поскаржилася на "райське життя" у Португалії: претензії не лише до дорогої оренди

У країні проживають понад 65 тисяч громадян України

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Українка, яка переїхала з Одеси у Португалію, розповіла про суттєві мінуси країни. За її словами, там дуже дорога оренда житла, але є й інші негативні моменти.

Про свій досвід розповіла користувачка соцмережі TikTok з ніком anastasiia_phqueen4. Українка каже, що повірила поширеній думці, нібито Португалія — одна з найдешевших країн Європи з мінімальною вартістю оренди житла, нульовим податком і приємним кліматом.

Однак реальність інша. За словами українки, квартира з нормальними умовами "де є місце хоч розвернутись" коштує 1500–2000 євро на місяць. Вона уточнила, що говорить про ціни в містах поруч з океаном.

"Ми особисто платимо 3 200 євро на місяць за трикімнатні апартаменти. А зараз моє улюблене — податки. Якщо ти заробляєш за рік більше ніж 90 000 євро, будь добрий, сплати 48% державі. Як вам такий прикол? Якщо ти маєш дивіденди, ти також заплатиш з них 28%", — каже авторка відео.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

Крім того, їй не подобається клімат — взимку багато дощів, які з настанням теплого сезону змінюються сильною спекою. Є в неї претензії й до португальської кухні.

"Знаєте, що таке стейк по-португальськи? Це звичайний смажений шматок м'яса, а зверху — смажене яйце. І я зараз кажу не про морепродукти, тому що морепродукти скрізь смачні, де є доступ до океану або моря. Я кажу про суто традиційні португальські страви, які тут просто відстій", — заявила дівчина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка, яка переїхала до Німеччини, поділилася своїми враженнями від життя в країні. Вона зізналася, що ще до переїзду мала зовсім інше уявлення про життя українців в Німеччині.