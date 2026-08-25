Украинка пожаловалась на "райскую жизнь" в Португалии: претензии не только к дорогой аренде

В стране проживают более 65 тысяч граждан Украины

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Украинка, переехавшая из Одессы в Португалию, рассказала о существенных минусах страны. По ее словам, там очень дорогая аренда жилья, но есть и другие негативные моменты.

О своем опыте рассказала пользовательница соцсети TikTok с ником anastasiia_phqueen4. Украинка говорит, что поверила распространенному мнению, что Португалия — одна из самых дешевых стран Европы с минимальной стоимостью аренды жилья, нулевым налогом и приятным климатом.

Однако реальность другая. По словам украинки, квартира с нормальными условиями "где есть место хоть развернуться" стоит 1500-2000 евро в месяц. Она уточнила, что говорит о ценах в городах рядом с океаном.

"Мы лично платим 3 200 евро в месяц за трехкомнатные апартаменты. А сейчас мое любимое — налоги. Если ты зарабатываешь за год более 90 000 евро, будь добр, уплати 48% государству. Как вам такой прикол? Если ты имеешь дивиденды, ты тоже заплатишь с них 28%", — говорит автор видео.

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Кроме того, ей не нравится климат – зимой много дождей, которые с наступлением теплого сезона сменяются сильной жарой. Есть у нее претензии и к португальской кухне.

"Знаете, что такое стейк по-португальски? Это обычный жареный кусок мяса, а сверху — жареное яйцо. И я сейчас говорю не о морепродуктах, потому что морепродукты везде вкусные, где есть доступ к океану или морю. Я говорю о сугубо традиционных португальских блюдах, которые здесь просто отстой", — заявила девушка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка, переехавшая в Германию, поделилась своими впечатлениями от жизни в стране. Она призналась, что до переезда имела совсем другое представление о жизни украинцев в Германии.