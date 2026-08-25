Зустріч з ТЦК на дорозі: чи можуть зупинити авто та чи потрібно виходити з машини

Правила відрізняються залежно від місця та обставин перевірки

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Під час поїздок українським водіям можуть зустрітись представники ТЦК, які уповноважені перевірити документи. Однак це не означає, що чоловік завжди повинен виходити з автомобіля.

Так, згідно з постановою Кабінету міністрів України №560, співробітники Територіального центру комплектування можуть вимагати на перевірку військово-обліковий документ у чоловіків від 18 до 60 років. Але водночас вони не мають окремого повноваження зупиняти цивільні транспортні засоби. Про це пише "Трибун".

На дорозі автомобіль можуть зупинити співробітники поліції згідно із статтею 35 Закону "Про Національну поліцію". У такому випадку співробітник поліції зобов’язаний повідомити водія про причину його зупинки.

Чи потрібно водіям виходити з машини

Згідно із Законом "Про дорожній рух", після певного сигналу поліцейського про зупинку водій має припаркувати автомобіль, тримати руки у полі зору та не виходити з машини без дозволу. Для нормальної перевірки документів немає необхідності виходити з автомобіля.

Водночас водію слід виконувати передбачені законом вимоги поліцейського. Конкретно вимоги представника ТЦК вийти з автомобіля окремою нормою закону не передбачено.

Чи потрібно водіям виходити із машини. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Що змінюється на блокпості

Окремі правила діють під час поїздки через офіційні блокпости. Під час воєнного стану у країні уповноважені особи мають право зупиняти транспортні засоби при проїзді через блокпости та проводити їх перевірку відповідно до спеціального урядового порядку.

Таким чином, якщо не йдеться про блокпост і зупинку автомобіля намагається здійснити саме представник ТЦК, необхідно розрізняти повноваження. Тобто ТЦК може перевіряти військово-облікові документи, але це не означає право зупиняти транспортний засіб або автоматично вимагати від водія вийти з нього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні пропонують запровадити покарання за скандальні кадри з ТЦК.