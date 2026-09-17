Коханки Путіна та Лаврова виявилися подругами: їхні родини тісно дружать (фото)

Що відомо про їхні спільні поїздки

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Глава МЗС Росії Сергій Лавров та його коханка Світлана Полякова регулярно літали на відпочинок за кордон разом із Любов’ю Кабаєвою — матір’ю Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою та матір’ю дітей Путіна.

Про це пише "Агентство" з посиланням на розслідування видання "Проект". Журналісти проаналізували дані про перельоти російських чиновників та з’ясували, що Лавров, Полякова і Кабаєва-старша разом двічі побували у Хорватії та ще кілька разів літали до Туреччини.

Лавров і мати Кабаєвої разом відпочивали за кордоном

Лавров, Полякова та Любов Кабаєва двічі літали до Хорватії — у 2017 та 2018 роках. Ще одна спільна поїздка відбулася до Туреччини у 2021 році.

Світлана Полякова та патріарх Кирило

Любов Кабаєва з донькою Аліною Кабаєвою

Для всіх трьох перельотів, за даними розслідувачів, використовували дорогі бізнес-джети. Один із літаків регулярно використовував президент ЦСКА Євген Гінер.

У кількох поїздках компанію їм складали родини підприємців Віталія Мащицького та Олександра Чигиринського.

Автори розслідування припускають, що завдяки дружбі з успішними підприємцями Лавров та родина Кабаєвої мають можливість відпочивати на елітних курортах коштом або за сприяння великого бізнесу.

Полякова та Кабаєва літали разом і без Лаврова

За даними видання, Світлана Полякова та Любов Кабаєва, схоже, підтримують близькі стосунки. Вони двічі разом літали до Італії — у 2016 та 2018 роках.

Світлана Полякова

Любов Кабаєва з донькою Аліною Кабаєвою

В обох випадках жінки користувалися літаком, яким регулярно літала Тетяна Юмашева — донька першого президента Росії Бориса Єльцина.

У 2019 році Полякова та Кабаєва знову разом відвідали Хорватію. Цього разу без Лаврова, але в компанії Лейсан Кабаєвої — молодшої сестри Аліни Кабаєвої.

Лавров залишається на посаді понад два десятиліття

Сергій Лавров очолює Міністерство закордонних справ Росії з 2004 року. За цей час він став найдовговічнішим очільником зовнішньополітичного відомства та єдиним міністром, якому вдається утримувати свою посаду десятиліттями.

РосЗМІ припускають, що саме близькість до найближчого оточення Володимира Путіна пояснює таку політичну стійкість Лаврова.

Сергій Лавров та Володимир Путін

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