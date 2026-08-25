Встреча с ТЦК на дороге: могут ли остановить авто и нужно ли выходить из машины

Правила отличаются в зависимости от места и обстоятельств проверки

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Во время поездок украинским водителям могут встретиться представители ТЦК, которые уполномочены проверить документы. Однако это не означает, что мужчина во всех случаях должен выходить из автомобиля.

Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины №560, сотрудники Территориального центра комлпектования могут потребовать на проверку т военно-учетный документ у мужчин от 18 до 60 лет. Но в то же время у них нет отдельного полномочия останавливать гражданские транспортные средства. Об этом пишет "Трибун".

На дороге автомобиль могут остановить сотрудники полиции согласно статье 35 Закона "О Национальной полиции". В таком случает сотрудник полиции обязан сообщить водителю причину его остановки.

Нужно ли водителям выходить из машины

По Закону "О дорожном движении", после определенного сигнала полицейского об остановке водитель должен припарковать автомобиль, держать руки в поле зрения и не выходить из машины без разрешения. Для обычной проверки документов нет надобности выходить из авто.

В то же время водителю следует выполнять предусмотренные законом требования полицейского. Конкретно требование представителя ТЦК выйти из автомобиля отдельной нормой закона не предусмотрено.

Нужно ли водителям выходить из машины. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Что меняется на блокпосте

Отдельные правила дейстуют в ходе поездки через официальные блокпосты. Во время военного положения в стране уполномоченные лица имеют право останавливать транспортные средства при проезде через блокпосты и проводить их проверку в соответствии со специальным правительственным порядком.

Таким образом, если речь не идет о блокпосте и остановку автомобиля пытается совершить именно представитель ТЦК, необходимо различать полномочия. То есть, ТЦК может проверять военно-учетные документы, но это не означает право останавливать транспортное средство или автоматически требовать от водителя выйти из него.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине предлагают ввести наказание за скандальные кадры с ТЦК.