Тепер хід за Європою та США: названо два великі досягнення України за рік після Анкоріджу

Зусилля України мають бути підтримані партнерами зі США та Європи

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Протягом року, що минув від зустрічі президента США Дональда Трампа і глави Росії Володимира Путіна на Алясці в місті Анкоридж, Україна досягла двох важливих результатів. Йдеться про фронт та удари по території РФ.

Про це та інше в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній посол США в Україні Вільям Тейлор: "Путін може зупинити війну вже за пів року": експосол США Тейлор про план Трампа, санкції і НАТО

Перше досягнення в тому, що Україні вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Друге — "далекобійні санкції" України.

"Ключова подія полягає у тому, що українці перехопили ініціативу на полі бою. Українці відтіснили росіян, зупинили їхнє просування. Та вбили більше росіян, ніж ті встигають мобілізувати", — сказав Вільям Тейлор.

Вільям Тейлор. Фото: usubc.org

Дипломат додав, що Україна розробила власні безпілотники великої дальності, далекобійні та крилаті ракети. Це суттєво вдарило по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах, спричинивши низку серйозних наслідків.

"Перший із них — це скорочення доходів, тобто тих грошей, які надходять до російської скарбниці й спрямовуються на ведення цієї війни. Другий наслідок — удари по нафтовій інфраструктурі обмежили обсяги пального для російських військових. Водночас зменшилась його кількість і для цивільного населення, через що по всій країні довгі черги на автозаправках", — зазначив дипломат.

При цьому, додав він, українські "далекобійні санкції" мають бути доповнені європейськими та американськими санкціями. Доходи, що надходять до російської скарбниці, мають зменшитися.

"На жаль, війна в Ірані спровокувала стрибок світових цін на нафту, і це, ніде правди діти, зіграло на руку росіянам. Сподіваюся, ціни незабаром підуть донизу", — сказав Вільям Тейлор.

За словами експосла, також потрібні санкції, спрямовані проти "тіньового флоту", який дозволяє росіянам обходити міжнародні обмеження та продавати свою нафту на ринку. Він констатував, що є ще багато чого, що можуть зробити Сполучені Штати, Європа та Велика Британія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що таке "формула Анкориджа" з якою "носиться" Росія та чому вона небезпечна для України.