Теперь ход за Европой и США: названы два больших достижения Украины через год после Анкориджа

Усилия Украины должны быть поддержаны партнерами из США и Европы

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В течение года, прошедшего от встречи президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина на Аляске в городе Анкоридж, Украина достигла двух важных результатов. Речь идет о фронте и ударах по территории РФ.

Об этом и другом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор: "Путин может остановить войну уже через полгода": экспосол США Тейлор о плане Трампа, санкциях и НАТО

Первое достижение состоит в том, что Украине удалось перехватить инициативу на поле боя. Второе — "дальнобойные санкции" Украины.

"Ключевое событие состоит в том, что украинцы перехватили инициативу на поле боя. Украинцы оттеснили россиян, остановили их продвижение. И убили больше россиян, чем успевают мобилизовать", — сказал Уильям Тейлор.

Уильям Тейлор. Фото: usubc.org

Дипломат добавил, что Украина разработала собственные беспилотники большой дальности, дальнобойные и крылатые ракеты. Это существенно ударило по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам, что повлекло ряд серьезных последствий.

"Первый из них — это сокращение доходов, то есть тех денег, которые поступают в российскую казну и направляются на ведение этой войны. Второе последствие — удары по нефтяной инфраструктуре ограничили объемы горючего для российских военных. В то же время уменьшилось его количество и для гражданского населения, из-за чего по всей стране длинные очереди на автозаправках", — отметил дипломат.

При этом, добавил он, украинские "дальнобойные санкции" должны быть дополнены европейскими и американскими санкциями. Доходы, поступающие в российскую казну, должны уменьшиться.

"К сожалению, война в Иране спровоцировала скачок мировых цен на нефть, и это, в самом деле, сыграло на руку россиянам. Надеюсь, цены вскоре пойдут вниз", — сказал Уильям Тейлор.

По словам экс-посла, также нужны санкции, направленные против "теневого флота", позволяющего россиянам обходить международные ограничения и продавать свою нефть на рынке. Он констатировал, что есть еще многое, что могут сделать Соединенные Штаты, Европа и Великобритания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое "формула Анкориджа", с которой "носится" Россия и почему она опасна для Украины.