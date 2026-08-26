Глава ЦРУ відвідав Москву на "суперлітаку": що про нього відомо та як у Путіна пояснили візит

Це перші відомі відвідини Реткліффом РФ на посаді керівника ЦРУ

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Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф прилетів до Москви на стратегічному військово-транспортному літаку C-17. Вашингтон попросив Київ припинити удари по території Росії на час візиту головного розвідника Сполучених Штатів.

Директор ЦРУ відвідав Москву — що відомо

За даними західних ЗМІ, директор ЦРУ проведе у Москві зустрічі з офіційними особами. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив, що чиновники адміністрації Трампа звернулися до Києва з проханням не завдавати ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північним регіонам Росії своїми ракетами великої дальності та безпілотниками 24, 25 та 26 серпня, коли США мали направити літак з високопосадовцем до російської столиці.

Джон Реткліфф. Фото: x.com/DCIARatcliffe

За даними обізнаних джерел, Україна погодилася. Як заявив журналіст кремлівського пулу Олександр Юнашев, заради зустрічі з Реткліффом змінили графік заходів глави Росії Володимира Путіна.

Візит був доволі коротким: літак з директором ЦРУ приземлився у Москві близько 10:00 за місцевим часом, а вилетів назад близько 19:00. Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, приліт Реткліффа до Москви пов'язаний із "контактами між спецслужбами США та Росії". Він додав, що "контакти глави ЦРУ Реткліффа та Путіна не планувалися".

Чому Реткліфф прилетів до Москви на стратегічному військово-транспортному літаку C-17

Для візиту Реткліффа до Москви США використали літак C-17 Globemaster III, призначений для стратегічних перевезень, пише Defense Express. Повітряне судно може перевозити 77,5 тонни вантажу та здатне пролетіти без дозаправки у близько 4400 км (маючи на борту 75 тонн вантажу).

C-17 Globemaster III. Фото: boeing.com

США використовують цей борт, коли аеродром запланованої посадки є небезпечним. Зокрема саме він перевозив американських високопосадовців до Афганістану. Це пов'язано, зокрема і з оснащенням літаків засобами протидії зенітним ракетам.

Крім того, цей літак обирають, коли є потреба перевезення транспорту для делегації. Ймовірно, так було цього разу — у Москві був помічений кортеж дипломатичних автомобілів у супроводі поліції. C-17 здатний перевозити близько десятка автомобілів. Єдиним логічним поясненням, чому для делегації не використали транспорт посольства США у Росії — питання безпеки.

Що відомо про C-17 Globemaster III

Як вказано на сайті Boeing, C-17 Globemaster III — це високоплановий чотиримоторний транспортний літак, який доставляє велике обладнання, припаси та війська безпосередньо на невеликі аеродроми в будь-яку точку світу. Борт перевірено "у кожній великій операції з 1990-х років".

C-17 Globemaster III перевірено у військових операціях. Фото: boeing.com

C-17 поєднує в собі можливості далеких перевезень зі здатністю використовувати короткі злітно-посадкові зони, доставляти негабаритні грузи та дозаправлятися у повітрі. Літак призначено для тактичних авіаперевезень, стратегічних доставок та гуманітарної допомоги.

C-17 Globemaster III експлуатують багато країн. Фото: boeing.com

Наразі по всьому світу експлуатується 275 літаків C-17. Найбільшим замовником є ВПС США, 223 борти розміщені на 12 їх базах. Крім того, C-17 Globemaster III використовують Велика Британія, Австралія, Канада, Кувейт, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Індія та 12 країн-членів стратегічних повітряних перевезень.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому президент США Дональд Трамп міг відправити до Москви Джона Реткліффа, відомого своєю "яструбиною" позицією. До чого це може призвести.