На сумнозвісній шахті у Кривому Розі нова трагедія: скільки людей там уже загинуло (карта)

Обставини події встановлюються

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Рано-вранці 26 серпня місто Кривий Ріг Дніпропетровської області сколихнула трагедія. На залізорудній шахті "Криворізька" загинули робітники.

Інформація про це була опублікована у соціальних мережах. За даними порталу "Свої. Кривий Ріг", приблизно о 4-й ранку стався обрив бадді. Це спеціальна циліндрична металева посудина, яка використовується в шахтах для спуску та підйому людей, інструментів, матеріалів, а також для вилучення породи.

Наразі кількість загиблих невідома. Деталі трагедії встановлюються.

"Криворізька" шахта — що про неї відомо

Розробка цього рудного поля велася з 1886 на землях поміщиці Юлії Авдіївни Шмакової (Галківської). В експлуатацію шахта була здана у липні 1972 року. Розташована на півночі Саксаганського району міста, правому березі річки Саксагань.

Минула назва — "Родина".

До 1 жовтня 1989 року як структурний підрозділ входила до складу рудоуправління імені Карла Лібкнехта виробничого об’єднання "Кривбасруду". Потім увійшла до складу Криворізького залізорудного комбінату.

Шахта "Криворізька" (раніше — "Родина")

У вересні 2022 року шахта отримала нову назву — "Криворізька".

Ця шахта вважається однією з перших у Кривому Розі шахт із запасів товарної руди та високого відсоткового вмісту заліза у руді. Геологи виявляли запаси товарної залізняку на території шахти на глибині понад три кілометри.

Видобуток руди виробляється на горизонті — 1315 метрів. Ведуться роботи з підготовки до добових робіт на горизонтах −1390 та −1465 метрів.

Інші трагедії у шахті

3 листопада 2006 року на горизонті 1390 метрів вагонеткою було смертельно травмовано 21-річного гірника , писав "Кореспондент". Рятувальники підняли тіло загиблого на поверхню та передали працівникам прокуратури.

, писав "Кореспондент". Рятувальники підняли тіло загиблого на поверхню та передали працівникам прокуратури. 1 жовтня 2011 року слюсар на шахті чинив дробарку і отримав смертельний удар струмом . Коли чоловіка підняли на поверхню, медики допомогти вже нічим не могли. Про це повідомляв KP.

. Коли чоловіка підняли на поверхню, медики допомогти вже нічим не могли. Про це повідомляв KP. 30 квітня 2014 року на території шахти було смертельно травмовано кріпильника ділянки №10 проходки шахтобудівного управління. Про трагедію повідомляв Криворізький міськпромнагляд. Було встановлено, що 33-річний загинув через гірську породу, що раптово обрушилася, яка привалила робоче перекриття.

ділянки №10 проходки шахтобудівного управління. Про трагедію повідомляв Криворізький міськпромнагляд. Було встановлено, що 33-річний загинув через гірську породу, що раптово обрушилася, яка привалила робоче перекриття. 11 червня 2018 року стався нещасний випадок на горизонті шахти на вулиці Світлогірська. Під час роботи підвищеної небезпеки 33-річного працівника шахти вдарило струмом, повідомляє LB.

3 липня 2025 року у шахті "Криворізька" помер 40-річний прохідник Олексій Сірченко під час виконання обов’язків на великій глибині. Інформацію про це оприлюднили у АТ "Кривбасжелрудком".

"Ця трагічна обставина відбулася в нічну зміну на горизонті 1390/1380 метра на підошві рудозвалювального підняттєвого 142 осі. Спеціалістами невідкладно були проведені реанімаційні дії та викликано Державний воєнізований гірничорятувальний загін. Але, на превеликий жаль, усі реанімаційні заходи були марними, медики констатували біологічну смерть Олексія Сірченка", — йдеться у повідомленні.

Олексій Сірченко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що стала відома причина вибуху в аптеці Львова. Внаслідок трагедії загинув молодий хлопець.